L’actual sistema de reciclatge a Espanya no acaba d’arrencar, com posen de manifest, un any darrere l’altre, les estadístiques. Malgrat els anys transcorreguts des de la implantació del sistema de contenidors, les últimes xifres (2021) ratifiquen que Espanya no aconseguirà els mínims marcats per la UE fins d’aquí a unes quantes dècades. La taxa de reciclatge de residus municipals és del 35%, lluny de l’objectiu marcat per la Comissió Europea del 50% i de la mitjana de la Unió Europea, que és del 48%, segons un informe sobre economia circular presentat per la Fundació Cotec. Aquest percentatge de reciclatge se situa 20 punts per sota de l’objectiu del 55% que ha fixat la UE per al 2025.

Un dels reptes més grans es troba en el canvi de model de tractament i gestió dels 2.500 milions de tones de residus anuals que produeix la UE, dels quals aproximadament el 10% són residus urbans.

En el cas d’Espanya, des del 2003 s’ha produït un marcat descens en la generació de residus municipals, i el 2011 es va situar per sota de la mitjana de la UE dels 27 (502 kg per capita). No obstant això, des del 2012, Espanya està augmentant la generació de residus municipals i ja se situa en 476 kg per capita el 2019, la qual cosa sembla indicar que els bons registres de les variables de circularitat per a l’economia espanyola s’han degut més a una qüestió conjuntural que a bones pràctiques en termes d’ús i circularitat.

Cristina Garmendia, coordinadora de l’informe Cotec, lamenta que en els últims cinc anys «Espanya només ha tingut un tímid avanç» en la reducció de l’ús de nous recursos i que l’economia espanyola no està sent capaç de desacoblar creixement econòmic i consum de recursos.

En aquest sentit, l’informe apunta que el 2019 els materials recuperats només van significar el 10% dels requeriments totals, un percentatge inferior al de la mitjana de la UE (11,8%), però lluny d’altres països com els Països Baixos (30%) o França (20%).

Espanya també es va situar lluny dels objectius europeus en el dipòsit de residus en abocadors, que el 2019 va ser del 54% quan la UE ha fixat que no superin el 10% el 2035.

Pel sistema de dipòsit i retorn

Els experts reiteren la conveniència d’implantar el Sistema de Devolució, Dipòsit i Retorn (SDDR) d’envasos, per augmentar de manera dràstica els nivells de recuperació d’aquesta fracció de residus respecte a les xifres actuals. De fet, aquest sistema està inclòs en la nova Llei de Residus d’Espanya, tal com ja passa en altres països europeus, que han vist pujar d’aquesta manera els nivells de reciclatge dels envasos per sobre del 90%.

Des dels anys 70, la legislació de la UE sobre residus ha aportat millores substancials per a la seva gestió, amb ajuda dels fons de la UE. No obstant això, la quantitat de residus generats no disminueix, ja que actualment molts productes estan concebuts per a un sol ús o no poden reutilitzar-se, reparar-se o reciclar-se fàcilment.

Per aconseguir que tots els productes siguin adequats per a una economia climàticament neutra, eficient en l’ús dels recursos i al mateix temps es puguin reduir els residus, el Nou Pla d’Acció d’Economia Circular (CE 2020) proposa una sèrie d’eixos estratègics i legislatius que van més enllà dels productes relacionats amb l’energia, segons recull l’informe Cotec.

Espanya ni s’acosta a l’objectiu

Quant a la gestió dels residus urbans generats, en l’última dècada, la taxa de reciclatge de la UE ha passat del 27% al 48% el 2019, encara que s’observa un fre en el progrés respecte a la primera dècada del segle.

En el cas espanyol, els nivells de reciclatge se situen molt per sota dels nivells de la UE, amb una taxa del 35% , la qual cosa suposa un clar incompliment de l’objectiu marcat per la Comissió Europea per al 2020 (50%) i molt lluny de l’objectiu per al 2025, quan els països de la UE hauran de reciclar el 55% dels residus municipals generats.

En el cas de la UE, dels 502 kg per capita generats el 2019, el 48% es van reciclar, mentre que la incineració va suposar el 27% i el dipòsit en abocador, el 24%. A Espanya, en canvi, l’abocador és el principal destí dels residus municipals. El 2019 va ser hi van anar a parar el 54% dels residus urbans, cosa que planteja tot un repte per assolir l’objectiu fixat per al 2035 de no superar el 10%.

Sense haver complert els objectius anteriors, serà més difícil garantir una ràpida execució de les 35 accions del Nou Pla d’Economia Circular 2020 i complir el calendari d’implementació. Els retards en l’aplicació de les normatives sobre residus suposaran més esforços per arribar als objectius de reciclar almenys el 55% dels residus municipals el 2025, el 60% el 2030 i el 65% el 2035, així com el límit del 10% enviat a abocadors el 2035.

La Comissió Europea recomana a diversos estats membres, entre els quals hi ha Espanya, que haurien d’aplicar millor els principis de l’economia circular especialment en el relacionat amb: estalvi d’aigua i energia, prevenció de residus, reciclat de materials, promoció de la reutilització i reparació i generalització de l’ús de matèries primeres secundàries.

A Espanya ja era palesa la necessitat d’accelerar urgentment les reformes estructurals per evitar riscos d’incompliment de les normatives comunitàries. «Necessitem més ambició en les polítiques circulars en tot l’entramat econòmic, les mesures parcials que s’han anat adoptant han estat centrades sobretot en la gestió dels residus, on persisteixen importants punts febles. Els escassos avanços es deixen sentir sobretot en les fases d’ecodisseny, ecoinnovació i prevenció per minimitzar l’ús de recursos naturals», afirmen els autors de l’informe.

Tots els experts coincideixen en la necessitat, abans de res, de reduir la generació de residus, ja des de la compra diària. L’elecció de productes que redueixin al màxim els envasos (sobretot el plàstic) és la millor manera d’anar atenuant aquest problema que, de moment, no para de créixer. No obstant això, les empreses també tenen la responsabilitat de canviar la seva estratègia cap a criteris més sostenibles que els actuals.