Hi ha llavors espanyoles a la «Cripta del Dia del Judici Final»? Doncs sí: els pròxims dies hi arribaran més de 1.000 espècimens diferents, procedents del Centre Superior de Recerques Científiques (CSIC).

Encara que la cúpula és propietat de Noruega, els països i institucions que hi aporten les llavors continuen sent els seus propietaris i totes estan segellades sota condicions de «caixa negra»: ningú, excepte els dipositaris, hi pot accedir o treure-les de la gegantina sitja. L’emmagatzematge és gratuït.

Un equip científic del Centre de Recursos Fitogenètics (CRF) de l’INIA-CSIC ha seleccionat més de mil varietats vegetals de la col·lecció nacional que seran dipositades en aquesta remota infraestructura científica que atresora la col·lecció més gran de seguretat de la biodiversitat agrícola global, que salvaguarda la base de l’alimentació mundial.

Per primera vegada, aquesta instal·lació incorporarà varietats procedents d’Espanya, país de gran riquesa en biodiversitat perquè és pont entre Europa, Iberoamèrica i Àfrica.

«Les primeres 1.080 varietats espanyoles ja estan preparades en congeladors de l’INIA-CSIC», detallava recentment Luis Guasch, científic responsable del Centre de Recursos Fitogenètics. «300 són cereals d’hivern, 114 de les quals corresponen a blats; 510 són lleguminoses, de les quals 189 són mongetes; 200 són hortícoles, 81 de les quals tomàquets, i 108 varietats de blats de moro», afegeix. El període de durada del dipòsit sol ser de 10 anys renovables.

El pla de dipòsit de les mostres de la col·lecció base del CRF es va iniciar fa més de sis anys, seguint uns protocols de treball minuciosos, ja que perquè les mostres siguin recents i es conservin viables durant el màxim temps possible, potser centenars d’anys, es requereix la seva multiplicació al camp en les condicions adequades, sense encreuaments ni mescles amb altres varietats, mantenint la identitat de les varietats, explica Guasch.

Espanya, per tant, té el seu propi banc de llavors. El sistema espanyol de conservació de recursos fitogenètics establert per una llei del 2006, es basa en un sistema de duplicats o còpies de seguretat de les col·leccions actives o d’intercanvi. El Centre de Recursos Fitogenètics de l’INIA-CSIC s’encarrega de la conservació a llarg termini de les entrades o varietats en forma de llavor.

«El seu objectiu és mantenir les llavors vives, per la qual cosa s’estableixen assajos periòdics que monitoren la seva viabilitat, tant en la col·lecció de seguretat del CRF com en la resta de bancs espanyols i, arribat el cas, es procedeix a la seva multiplicació o regeneració al camp», indica Guasch.