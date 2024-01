Un camió ha sortit de la via aquest matí mentre circulava per la C-26, a Vilada, al Berguedà. Els serveis d'emergències han rebut l'avís per l'accident a 3/4 de 9 del matí i s'han desplaçat fins al punt on es trobava el vehicle accidentat, al quilòmetre 157 de la carretera. L'incident ha obligat a tallar un carril i a donar pas alternatiu a la resta del vehicles. La circulació continuarà amb afectacions fins que no es duguin a terme les tasques per retirar el camió de la via.