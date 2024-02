Una nova tractorada de pagesos i ramaders complica el trànsit entre Tàrrega i Guissona per la C-14. La convocatòria s'ha fet a través de whatsapp i ha sortit de la capital de l'Urgell a primera hora de la tarda per posar de manifest el malestar del sector aprofitant que hi ha l'operació sortida cap a la muntanya pel cap de setmana de Carnaval. D'aquesta manera, els pagesos tanquen una setmana que ha estat històrica pel volum i la participació a les mobilitzacions que van començar dimarts a l'A-2 a Fondarella i van continuar dimecres amb una tractorada cap a Barcelona. A l'Urgell les reclamacions passen pels problemes que provoca la plaga de conills però també s'hi sumen altres de col·lectives com l'excés de burocràcia o uns preus justos.

Desenes de tractors s'han concentrat a la zona dels instituts de Tàrrega, a l'accés per la C-14 i han travessat la ciutat en marxa lenta per després continuar en direcció Guissona. La previsó dels pagesos era passar també per Agramunt i tornar cap a la capital de l'Urgell per acabar concentrats al davant del Mercadona. A Ponent s'estan fent altres marxes lentes aprofitant l'operació sortida. Una de les que s'ha convocat, també per les xarxes socials, era a la Portella.