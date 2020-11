Casaments més íntims i a l'aire lliure

Casaments posposats, anul·lats o celebrats amb mascaretes, taules amb límit de persones i sense ball. Aquesta és la nova realitat d'un sector castigat per la pandèmia, amb una important caiguda de la facturació des del març.

El decret de l'estat d'alarma va comportar l'ajornament de gairebé tots els esdeveniments i el sector esperava una recuperació en el segon semestre. No ha estat així. Les noves restriccions han conduït a una «caiguda de casaments importantíssima i un any nefast per al sector», comenta Òscar Piedra, propietari i cuiner del restaurant Ospi de Sallent. Són especialistes en càterings per a esdeveniments i tenen la masia rural Les Quingles, a Calders, on aquest any s'han fet només 4 bodes de les 30 de previstes. La majoria de parelles han optat per buscar nova data per casar-se, i si la covid ho permet, ho faran l'any que ve. A Les Quingles ja tenen el calendari ple, amb més de 35 casaments previstos per al 2021: «Tot i la incertesa i la inseguretat, esperem que sigui un bon any. Ens adaptarem a les mesures necessàries, i donarem les facilitats que calgui als clients», remarca Òscar Piedra.

Arran del coronavirus, seran tendència els casaments més íntims i les celebracions a l'aire lliure. Segons Piedra, «calculem que farem casaments de 80-90 convidats, en comptes de 110-140 com fins ara». Respecte a l'espai, Les Quingles «és idoni», diu Piedra: «És un lloc bonic, amb un entorn de natura, amb espais oberts i amplis», que disposa d'un equip de professionals perquè el casament surti rodó: «Si els nuvis ho volen ens cuidem de tot: la decoració, el menjar, la música... sempre atenent els gustos i les necessitats dels clients». Es manté la tendència d'àpats dinàmics i frescos amb show cooking o bufets amb plats originals per a l'aperitiu, i després carn i peix «de qualitat». Les postres, la barra lliure i el ball són la cirereta final. I no s'acaba aquí: Les Quingles estrenarà 9 suites, per a nuvis i convidats, «perquè s'hi puguin quedar a dormir i aprofitar l'endemà per fer, per exemple, una barbacoa o banyar-se a la piscina».