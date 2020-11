Núvies elegants amb estils bohemi i romàntic

El dia del casament és únic i irrepetible, i la majoria de parelles inverteixen molt temps i diners per preparar-lo. Enguany, la pandèmia de la covid ha obligat moltes parelles a ajornar el seu casament. Altres, han tirat endavant la boda però amb restriccions i amb les mesures de seguretat necessàries. El mateix hàndicap s'han trobat les famílies que aquest 2020 havien de celebrar batejos, comunions, aniversaris assenyalats o altres esdeveniments.

Els sectors implicats en casaments i celebracions com ara la restauració, la moda, les perruqueries, els fotògrafs, les floristeries, les agències de viatges... tenen la mirada fixada en el 2021, esperançats que es puguin tornar a celebrar festes. Són conscients, això sí, que la covid marcarà noves tendències: els casaments seran més íntims i es prioritzaran els espais a l'aire lliure per a les cerimònies i celebracions.

Els casaments després del coronavirus seran diferents però igualment especials. Les parelles no volen renunciar-hi i són moltes les que ja estan planificant el seu gran dia. Un dels aspectes més rellevants per a la núvia és el vestit. Quines són les tendències per a l'any que ve?

Estan de moda les línies simples però amb escots originals, i alhora amb un toc de volum, ja sigui a les mànigues o a la faldilla, per donar moviment i romanticisme al vestit. La Maite, propietària de l'establiment de moda Mima't Boutique, de Manresa, vesteix núvies «elegants, amb vestits gens carregats i d'estil bohemi o romàntic». Són peces de la marca Mimètik, fets artesanalment a Barcelona, «molt versàtils, amb la possibilitat de personalitzar-los amb cinturons, tuls, blondes, més curts, més llargs, dues peces... a preus molt assequibles i que es poden tenir amb un mes d'antelació», remarca. El blanc amb matisos com el blanc trencat o el blanc crema, el xampany i el rosa són els colors que tenen més demanda entre les núvies, «però el ventall de possibilitats és molt més ampli», comenta la Maite, així com també per als vestits de les dames d'honor i les convidades al casament.

Decoració amb flor natural, preservada i seca

Les flors són un element més dels casaments. A l'hora d'escollir el ram de la núvia, la decoració floral de la cerimònia o la del banquet, les possibilitats són molt variades. A Fina Brunet Florista, de Navarcles, «apostem per rams de núvia amb flor preservada (tractament natural de deshidratació), i combinem les flors seques i naturals per als banquets», explica la propietària. Pel que fa als colors, «estan molt de moda el verd aigua i els colors pastel».

Pentinats romàntics, senzills i amb classe

Les núvies del 2021 lluiran pentinats «molt romàntics», assegura la perruquera manresana Itziar Serrano. Detalla que per a la temporada que ve «tornen els pentinats més polits i més ben treballats. No es perden les ones i els bucles desfets però sempre amb un aire volàtil, lleugers i amb volum». Cabells deixats anar, semirecollits o recollits, «senzills però amb classe». Aquesta és la tendència més marcada en perruqueria.