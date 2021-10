El líder del PSC al Parlament, Salvador Illa, ha insistit que el seu partit "hi serà" per als pressupostos de la Generalitat si no és possible aprovar-los "pel radicalisme de la CUP". Des de Santander, Illa ha criticat que encara no es coneix el projecte dels comptes "ni les seves línies mestres". Ha afegit que seria "lògic" que fossin aprovats amb la majoria de la investidura.

Amb tot, ha reiterat l'oferiment dels socialistes al Govern: "Si no és possible pel radicalisme de la CUP, aquí estem nosaltres per donar un cop de mà en moments excepcionals". D'altra banda, ha reclamat començar la renovació dels càrrecs caducats i que depenen del Parlament amb la renovació del síndic de Greuges amb una persona de perfil no polític.

Illa ha fet aquestes declaracions des de Santander, on ha participat en una jornada organitzada pel Centro de Estudios de la Administración Pública Regional de Cantabria de la Conselleria de Presidència, Interior, Justícia i Acció Exterior. Illa ha dinat amb el president de Cantàbria, Miguel Ángel Revilla, i s'ha reunir amb el conseller de Sanitat.