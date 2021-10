El ple extraordinari de l’Ajuntament de Prats celebrat aquest dimarts va aprovar la congelació de les taxes per a l’any 2022 amb els vots a favor de Junts per Prats i Movem Prats, els vots en contra d’ERC i l’abstenció del RAP. L’alcalde, Jordi Bruch, va exposar que es tracta d’una decisió valenta i realista: ‘Hem de tocar de peus de terra, aquestes ordenances ens facilitaran configurar els pressupostos pel 2022 i ajudar a la ciutadania a fer front al moment que estem vivint.’

Segons ha detallat Bruch, només s’incorporen petites modificacions com la regulació dels accessos puntuals a l’espai coworking i també hi queda plasmat la gratuïtat de les parades del TastaQmarca i Sant Jordi. Des del grup d’ERC Prats, la regidora Montse Boladeres, va exposar que "les ordenances fiscals han de contribuir a la dinamització econòmica, social. Per aquest motiu, van demanar que es mantingui la bonificació de l’IAE. També van sol·licitar suprimir o establir un valor simbòlic per a l’ordenança d’ocupació de via pública dels establiments comercials, entre altres aportacions".

El RAP, la regidora Queta Bosch, va comentar: "Tenim clar que l'ajuntament és un servei públic i no una empresa privada i normalment són deficitaris. Cal prioritzar la gent i estar al seu costat en uns anys que estan sent molt difícils". Bruch va concloure afegint: "Si retallem en ingressos hem de retallar en despeses i així no fem front a la realitat del municipi".

Llum verd a la rehabilitació del Teatre Orient

El ple també va aprovar el projecte de rehabilitació de l’edifici del Teatre Orient, redactat per l’empresa Trazia Arquitectura i Gestió. El punt va prosperar amb els vots a favor de Junts per Prats i Movem i l’abstenció d’ERC Prats i el RAP. El batlle va explicar que el projecte ja és el resultat de les aportacions fetes per la ciutadania.

"Volíem que aquest punt comptés amb el consens de tots els grups perquè és un pas important pel municipi. Tenim un edifici, l'hem de preservar i l'anirem vestint en base de les nostres possibilitats. I el tema de la redacció en català és una decisió que compartim plenament", va apuntar Bruch.