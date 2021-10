Des d'aquest divendres, el Museu Comarcal de Berga acull una exposició que recopila detalls, característiques i material de gran valor històric i sentimental sobre destil·leries i bodegues que es podien trobar a la Berga de principis del segle XX. "Vol ser un homenatge i record a aquelles persones que durant segles s’havien guanyat la vida fent licors i vi", ha assenyalat l'alcalde, Ivan Sànchez, en la presentació de l'exposició, que es podrà visitar fins, com a mínim, després de Setmana Santa.

El treball de recerca i d'investigació sobre aquests establiments ha anat a càrrec de Ramon Miquel Safont, i que ha comptat amb l'ajuda de diferents col·laboradors -entre els quals les destil·leries- que han cedit el seu material. Safont ha explicat que un dels principals objectius és que les generacions més joves puguin entendre quina era la vida dels seus avis i besavis.

Concretament, els materials propis que s'han pogut recopilar són bàsicament ampolles, licors, calendaris o etiquetes de tres destil·leries i al voltant de 100 bodegues. Eren petits negocis i de caràcter familiar, que tenien productes autòctons de l'entorn de Berga.

L'exposició, que es podrà veure en els mateixos dies i horaris d'obertura del Museu Comarcal, també comptarà amb alguna activitat complementària cada mes. De fet, la primera és aquest dissabte amb una lectura de misteri, fantasia i terror. Al novembre hi hauran cancçons de taverna, i al desmbre lectures de contes de Nadal. A més, el batlle, Ivan Sànchez, ha explicat que es volen organitzar visites guiades als carrers on hi havia les destil·leries i bodegues, i fins i tot, preparar algun tast amb bodegues que encara estan obertes.

El pressupost de l'exposició és només d'uns 3.000 euros. En aquest sentit, Sànchez ha destacat que les persones que hi han col·laborat no han obtingut cap retribució a canvi.