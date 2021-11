Cristian Huertas, un veí de Manresa de 33 anys, va comprar un fogonet de càmping de color verd cridaner divendres a la tarda. No en va poder escollir el color perquè era el darrer que quedava a la ferreteria Sánchez, però no es va fixar en aquest detall perquè simplement en volia un per il·luminar-se a casa si finalment hi ha una apagada elèctrica indefinida. Com ell, molts habitants amoïnats de la Catalunya Central s’han proveït de fogonets o llanternes solars o amb piles, i en algunes ferreteries gairebé s’han exhaurit.

«No és que estigui molt preocupat, però no sé si hi haurà l’apagada elèctrica de la qual se’n parla els darrers dies. Així que he vingut a comprar el càmping gas per si de cas. Com que a casa no en tinc i és un utensili que, més enllà d’una apagada indefinida, pot fer servei en altres ocasions, he vingut a comprar-lo», explicava Huertas, que té tres fills i no vol que la seva família es quedi totalment a les fosques. Sobretot per precaució. Té coneguts que en els darrers dies han decidit comprar-ne. «La parella de la meva mare n’ha comprat més d’un», afirma.

Sense stock

Com Huertas, fins a la ferreteria Sánchez de Manresa s’han apropat en els darrers tres dies clients interessats per adquirir-ne al·legant el mateix argument, el temor que ens quedem a les fosques sense una data del restabliment del servei elèctric. El cas és que divendres a la tarda ja s’havien exhaurit els fogonets de càmping. I no són barats, ja que costen 45 euros. Habitualment en tenen un estoc de 25 o 30 unitats, que venen en uns tres mesos, i en els darrers tres dies els han venut tots.

Encara disposen, però, de petites làmpades a un preu més assequible. «He trucat a una de les empreses proveïdores perquè en portin més, però m’han dit que fins a finals de novembre no en tindran», explica un dels germans propietaris de l’establiment, Toni Sánchez. I no li poden servir perquè, més enllà de l’alta demanda dels darrers dies, s’ha unit la crisi de subministraments de matèries primeres i l’empresa, amb seu a Castelló, no té alumini per fabricar-ne més.

Avui Sánchez trucarà a altres proveïdors per veure si tenen fogonets de càmping. Vol poder servir les persones que estan interessades a comprar-ne. En tot cas assegura que si els clients ja tenen la bombona i simplement l’han d’omplir de gas, en tindrà. El preu és 17,50 euros. «També em demanen llanternes amb piles i d’altres que van amb energia solar, però no sabia que n’hi hagués d’aquest darrer model», explica el propietari de l’establiment.

A Berga, a la ferreteria Sistach també han anat molts més clients del que és habitual a comprar fogonets per a càmping i, encara que en els prestatges en queden, algun model s’ha exhaurit. «En tot cas, sempre en tenim, i ja en demanarem si en fessin falta més», explica a Regió7 Yerba Cano, treballadora de la ferreteria. També han venut molts lots amb piles.

Cano i responsables d’altres establiments consultats expliquen que les persones que s’interessen per comprar-ne són més aviat de mitjana edat cap amunt, de 50 anys i més grans. «Tot i que n’hi ha de més joves, aquests semblen menys preocupats per la possible apagada elèctrica», afegeix.

Altres establiments també han notat els efectes del temor del possible col·lapse del sistema elèctric. A la ferreteria Mercapanys de Manresa no tenen aquests utensilis perquè es dediquen sobretot als panys, però aquesta setmana no han parat d’atendre clients que entraven demanant fogonets i llanternes que funcionin sense piles i que, a part, comentaven que havien anat a altres botigues de la capital del Bages i no n’hi havien trobat. «Aquest divendres van venir nou persones que volien aquests productes per si es produeix l’apagada elèctrica», explica el propietari del negoci, Toni Sala. Per la seva banda, treballadors de la ferreteria Optimus de Manresa expliquen també que han notat l’onada de clients que, a part de comprar fogonets i lots, també demanen estufes de butà.

Per als qui no troben fogonets a les botigues especialitzades de la regió central, a les aplicacions més conegudes de venda online potser tampoc tindran més sort. Ahir, a la llista de productes més venuts d’Amazon s’havia col·locat en les primeres posicions un model d’estufa de butà i cuines de gas portàtil, a part d’edredons.