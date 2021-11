L'Institut Català de la Salut (ICS) de la regió central ha rebut un guardó en la primera edició dels Premis E-nnova Health per un treball d'intel·ligència artificial per a pacients amb covid persistent. Es tracta d'un projecte que dona suport personalitzat als pacients a través del monitoratge de la informació subministrada per braçalets intel·ligents i qüestionaris que els pacients proporcionen telemàticament sobre el seu estat de salut. Aquest element també dona suport emocional i conductual als pacients, per tal que puguin adquirir pràctiques que els portin a tenir un estil de vida més saludable.

El treball ha sigut desenvolupat amb la participació de la Unitat de Recerca i Innovació i l'ha impulsat l'empresa americana Adhera Health, l'ICS Catalunya Central, l'Hospital Universitari Virgen de Macarena de Sevilla i la Universitat de Sevilla.

El cap de la Unitat de Recerca, Josep Vidal, va recollir dimecres el guardó a la gala dels Premis celebrada al Teatre Platea, de Madrid, durant la qual es van distingir 68 iniciatives que han contribuït a la transformació digital del sector sanitari. Vidal va dir en aquests premis organitzats per Diario Médico i Correo Farmacéuticos, els dos mitjans líders del sector sanitari, que "estem molt agraïts que s'hagi reconegut el nostre projecte. Aquest Premi ens impulsa a continuar fent recerca des de l'atenció primària".