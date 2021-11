La Catalunya Central suma la segona setmana consecutiva sense ni un sol centre residencial amb casos de covid. És a dir, de les 96 que hi ha en el conjunt de les sis comarques que formen aquesta àrea, totes estan qualificades amb el color verd, com ja ho estaven en el penúltim registre, que sota els paràmetres establerts pels departaments de Salut i de Drets Socials significa que estan lliures de coronavirus, sense cap cap positiu registrat en els últims dies.

Al conjunt de Catalunya, del total de 1.024 residències de gent gran de Catalunya, hi ha 11 centres (l’1,07%), totes situades fora de l’àrea central, que estan en color vermell, això és, amb casos actius de Covid-19, aparició de nous casos i brots en investigació. Per contra, 979 centres (el 95,60%) es troben en color verd, això és sense cap cas de covid-19. La resta de centres, 34 (el 3,32%), es classifiquen amb color taronja, és a dir, presenten casos positius, però el brot es considera controlat i es garanteix una correcta sectorització i aïllament d’espais de la residència. A la zona de l’Alt Pirineu i Aran, que inclou la Cerdanya i l’alt Urgell, també estan totes en color verd.

Un total de 15 centres residencials de serveis socials tenen algun cas actiu de covid-19 entre les persones residents. En concret, 12 residències de gent gran, 2 centres de persones amb discapacitat, cap cas en residències de salut mental i 1 centre del grup d’altres tipus de recursos residencials, com centres d’infància, per a persones en risc d’exclusió i d’altres. Hi ha 46 persones residents que són casos confirmats de covid-19 (el 0,1% del total). Al llarg de la darrera setmana, hi ha hagut 3 defuncions per Covid-19, mentre que hi ha hagut 9 ingressos hospitalaris de persones residents.

Pel que fa als i les professionals, 82 han donat positiu (0,2% del total) els últims 14 dies; i hi ha una persona treballadora ingressada.

Segons la tipologia del centre, a les residències de gent gran, entre les persones usuàries hi ha 42 casos actius (el 0,1% dels residents) en 12 residències i 69 professionals afectats (0,2% del total).

Als centres per a persones amb discapacitat, hi ha 2 casos actius de covid-19 entre els residents, i 10 professionals afectats (0,1% respecte al total).

Als centres residencials de persones amb problemàtica social derivada de salut mental, no hi ha casos actius entre els residents, però hi ha un professional afectat.

Vacunacions i cribratges

El 97,3% de les persones que viuen en centres residencials estan vacunades amb la primera dosi, i el 96,8% tenen la pauta completa. El 90,7% de les persones que viuen en residències de gent gran ja han rebut la dosi de reforç. Pel que fa als treballadors i treballadores, el 92,2% ha rebut la primera dosi i el 91,5%, la pauta completa.

La darrera setmana s’han fet 3.557 proves PCR i 221 tests d’antígens a les persones que viuen a les residències de Catalunya. Un 1,20% de les proves fetes han resultat positives. Als professionals se’ls han fet 14.977 PCR i 353 tests d’antígens, amb un percentatge de positivitat del 0,3%. La positivitat en la població general és de l’1,45%.