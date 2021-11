El departament de Salut de la Generalitat reobre aquest dimecres el Palau Firal de Manresa, l'Escorxador d'Igualada i l'Hotel d'Entitats de Berga per inocular les dosis de reforç de la covid. Concretament, s'administraran els vaccins aprovats per a majors de 60 anys, per a professionals sanitaris i sociosanitaris i per a persones vacunades amb Janssen.

En total, Salut estima poder vacunar 140.000 persones de la regió sanitària en els dos pròxims mesos. Així, reobrint aquests punts, es busca fer la inoculació més accessible. Els horaris Al Palau Firal de Manresa es vacunarà els dilluns, dimecres i dijous de 14 a 20 h i els dimarts i divendres de 9 a 15 h. En aquest punt, Salut preveu poder posar 1.000 dosis per franja, per tant, unes 5.000 setmanals. L'Escorxador d'Igualada obrirà els dilluns, dimecres i divendres de 8.30 a 14.30 h i els dimarts i dijous de 14 a 20 h. S'administraran 600 dosis per franja i, per tant, unes 3.000 per setmana. L'Hotel d'Entitats de Berga vacunarà els dilluns, dimecres i dijous de 14 a 20 h i dimarts i divendres de 9 a 15 h. La capacitat resultant és d’unes 200 dosis per franja i, en total, unes 1.000 per setmana. Fora de les comarques de cobertura d'aquest diari, també es vacunarà a la UVIC els dilluns, dimecres i dijous de 14.30 a 20 h i dimarts i divendres de 9 a 14.30 h. Es preveuen posar unes 600 dosis per franja, 3.000 setmanals. Es podrà demanar cita prèvia via web https://vacunacovid.catsalut.gencat.cat/. Punts més petits També a través dels centres d’atenció primària es podrà posar data la vacunació a altres punts cèntrics de petites dimensions. A Manresa, també es vaccinarà a l'Escorxador de dilluns a divendres de 8.45 a 13 h i els dimarts i dijous també de 14.30 h a 19.15 h. Al Convent de Santa Clara es vacunaran contra la grip i la covid aquest dimecres de 15 h a 19 h; el 9 de desembre de 10 a 13.30 h i el 10 de desembre de 9.30 a 13.30 h. Fins al 17 de desembre s'inocularan dosis a l'Anònima tots els divendres de 9 a 13 h. A partir del 7 de gener, també cada divendres s'administraran vaccins contra la covid a Sant Andreu Salut, encara que els horaris s'han de definir. A Solsona, es faran algunes sessions esporàdiques segons demanda a la Sala Polivalent i a Igualada, s'inocularà el vaccí contra la covid els dimecres de 15 a 17 h als Mòduls CSA.