Si el pròxim 23 de desembre el Parlament dona llum verd a la proposta plantejada pel Govern, la Generalitat Catalunya Central tindrà a partir de l’1 de gener un pressupost per al 2022 que preveu 85,5 milions d’euros d’inversió a la Catalunya Central, més de la meitat dels quals (el 56%) els acaparen actuacions en l’àmbit de carreteres, infraestructures ferroviàries i tractament de l’aigua (per la construcció del nou col·lector de salmorres). És el 5% de l’import total en inversions previstes al conjunt del país.

Són alguns dels trets principals d’una proposta per a la qual el Govern busca els suports per tirar-los endavant d’aquí a vint dies, i que el conseller d’Economia i Hisenda de la Generalitat, Jaume Giró, ha presentat aquest divendres a Sallent davant una nodrida representació d’alcaldes i agents econòmics i socials de la vegueria de la Catalunya Central. Giró n’ha destacat, en l’anàlisi territorialitzat, que suposa un increment del 3,4% de la inversió en aquesta demarcació respecte als del 2020, i del 50% en relació amb la mitjana dels últims 5 anys.

També ha posat en relleu que el projecte de pressupostos preveu unes obligacions pluriennals de 84,9 milions d’euros per a obres per a l’any 2023, «xifra que significa una inversió a la vegueria de, com a mínim, el 99% del pressupostat» per a l’any vinent. D’aquests prop de 85 milions, segons ha precisat, dos terços correspondran a projectes no previstos el 2022, i un terç a donar continuïtat i completar actuacions que sí que s’han d’iniciar l’any vinent.

Les actuacions

Per projectes, aquests números es tradueixen, entre les actuacions més rellevants per l’import, el manteniment i millora a les línies de ferrocarrils que passen pel Bages (12,8 milions); el nou col·lector de Salmorres en els trams de Balsareny-Castellgalí, Castellgalí- El Cairat i Cardona-Castellgalí (11 milions); les obres de remodelació i inversions de reposició de l’Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa (4 milions) i al de Sant Bernabé de Berga (2,7 milions); o la construcció o ampliació de centres escolars (de primària i secundària) a diversos municipis com ara Sant Fruitós de Bages, Santpedor, Fonollosa, Solsona, Oló, Castellterçol o Castellcir.

En el cas de la inversió en infraestructures ferroviàries, aquest projecte de pressupost no inclou encara el milió d’euros per a la redacció del projecte del tramvia del Bages, perquè encara forma part de les peticions d’En Comú Podem i de la negociació per aprovar-los, però Giró va explicar que «no hi haurà problema per incloure’l».

Actuacions en carreteres, trens i el col·lector de salmorra acaparen el 56% de la inversió prevista a la vegueria

D’acord amb el Projecte de pressupostos, dels 85,5 milions d’euros pressupostats per a la vegueria de la Catalunya Central, un total de 48,7 milions es destinaran a la comarca del Bages; 16,5 milions a Osona; 12,4 milions al Solsonès; 7,1 milions al Berguedà; 690.725 milions al Moianès (tot i que hi ha projectes inclosos però no quantificats territorialment); i 153.528 a l’Anoia.

Al Bages, a banda de la inversió en millores a Ferrocarrils i del nou col·lector i en escoles, hi ha també l’ampliació del CAP de Sant Fruitós i l’acabament del nou de Navarcles. Al Solsonès destaca la urbanització del polígon de Santa Llúcia de Solsona; la millora de l’accés a les pistes d’esquí de Port del Compte el condicionament del vial a la B-300 al Pinós; el desplegament de la xarxa troncal de fibra òptica entre Solsona i la Seu d’Urgell; i la finalització de l’Escola El Vinyet de Solsona; o les obres de reforma i ampliació del Parc de Bombers de Solsona.

En el cas del Berguedà, a banda de la inversió a l’hospital s’hi preveu la renovació i millora dels desguassos de fons de la presa de la Baells i obres de conservació de carreteres a la comarca (2,1M€). Al Moianès s’hi inclou la millora de la carretera C-59 i la B-431 (entre Calders i Artés); l’adequació i ampliació de l’institut escola de Castellterçol i de l’escola de Santa Maria d’Oló amb la supressió de les cargoleres; la construcció de l’escola La Popa de Castellcir; l’ampliació i millora de les instal·lacions de la comissaria del districte a Moià; i la construcció o ampliació de depuradores a Calders, Oló i Collsuspina. A l’Anoia (part nord) hi ha els treballs al dipòsit d’aigua de la Molsosa (Calonge de Segarra) i obres pel sanejament i la depuració d’aigua de Pujalt.

Uns pressupostos expansius

Del conjunt del projecte de pressupost previst per al conjunt de Catalunya, el conseller d’Economia i Hisenda de la Generalitat n’ha destacat que «són expansius, bons per a la vegueria i per a tot el teixit social i productiu del país, i serviran per reactivar les comarques de la Catalunya Central i per reactivar Catalunya». I n’ha subratllat quatre aspectes. Que «és el pressupost més elevat i expansiu de la història», que estan encarats a «la reactivació social i econòmica», que tenen un important fons social «perquè 3 de cada 4 euros es destinen a aquesta finalitat», i que estan pensats per «fer front a l’emergència climàtica».

Giró també ha posat l’accent en què el projecte de pressupostos per al 2022 és el principal instrument del Govern per impulsar la reactivació social i econòmica de Catalunya després de la crisi derivada de la covid-19: «Amb aquest objectiu, els comptes preveuen un increment excepcional de la despesa pública, que assoleix un valor rècord de 38.139 milions d’euros més (17,3%) que en el darrer pressupost aprovat». Aquest augment dels recursos ha estat possible gràcies a l’aportació dels Fons Next Generation, que el 2022 ascendeixen a 2.142 milions.