Els experts preveuen que la sisena onada de la covid-19 encara es notarà fort durant dues setmanes més i això que, cada dia que passa, l’actual envestida del virus no para de trencar rècords. Un dels darrers ha estat el número de nous casos de coronavirus reportats en un sol dia als CAP de l’Àrea Assistencial del Bages i el Solsonès (que també inclou el Moianès): 418 en total.

Aquesta dada, facilitada per l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS), correspon als nous positius registrats el 23 de desembre. És una xifra que duplica el pic de les onades anteriors: en la primera, quan encara els tests d’antígens i les PCR no estaven tan esteses, a l’Àrea Assistencial del Bages i el Solsonès es van arribar a diagnosticar 90 nous casos de coronavirus en un dia; en la segona, 180; en la tercera, 200; en la quarta, 110; i en la cinquena, 190.

L’aparició de la variant òmicron, sumat a què el virus s’ha aprofitat especialment ara de la franja d’edat dels menors de 15 anys (majoritàriament no vacunats), i l’arribada del fred, han contribuït a una explosió de casos fins ara inèdita i que no és qüestió d’un dia.

Dels setze dies transcorreguts entre el 9 i el 24 de desembre, ambdós inclosos, en onze s’han registrat més de 200 nous casos diaris a tota l’Àrea del Bages, al Solsonès i el Moianès. El rècord són els 418 del dia 23; seguits pels 380 del dia 24 (dada encara no definitiva); els 369 del dia 21; els 343 del dia 22; i els 319 del dia 20.

En xifres totals, a l’àrea assistencial si han detectat en els darrers set dies 1.844 nous positius, 625 més que en els set dies anteriors (1.219). Els CAP amb més nous casos en aquest període són el de Sant Fruitós (226), els quatre de Manresa -el Bages (206), el del Barri Antic (195), el de les Bases (160) i el de la Sagrada Família (156)- i el d’Artés (134).

Per franges d’edat, la dels menors de 15 anys, amb una incidència ahir, dilluns, de 1.868,6 casos per cada 100.000 habitants en els darrers 14 dies (IA14), continuava liderant els contagis d’aquesta onada, seguida per la franja dels seus pares, la de 30 a 49 anys, que ahir tenia una incidència de 1.841,1. Per darrere, la dada dels de 15 a 29 anys era de 1.664,2; la dels de 50 a 59 anys, de 1.216,9; la dels de 60 a 69 anys, de 1.055,1; la dels majors de 79 anys, de 609,9; i la dels de 70 a 79, de 472,9.

Al Berguedà, el pic de contagis diaris d’aquesta onada i també de tota la pandèmia ha estat fins ara de 80, xifra corresponent al 17 de desembre. En els darrers set dies, a tota la comarca s’han detectat 418 nous positius (254 al CAP de Berga), mentre que en els set dies previs van ser 351. A l’Anoia, el rècord de contagis diari són, de moment, els 208 casos registrats el 23 de desembre.