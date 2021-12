El menjar per emportar va ser una solució el Cap d’Any passat perquè els restaurants aprofitessin una de les millors nits de l’any. I enguany, sobretot aquests darrers dies, torna a despertar-se l’interès per al menjar preparat. En condicions normals, els establiments esperaven fer més taules als seus menjadors i reduir el menjar preparat, però l’increment de casos de covid i els confinaments han donat un nou impuls al menjar preparat. La majoria són comandes d’última hora. Alguns han tancat el menjador i ho confien tot al menjar per emportar.

Malgrat que enguany sí que poden obrir els restaurants que vulguin (amb restriccions d’aforament i tancant a la 1 en el cas dels de Manresa), alguns d’ells han decidit continuar apostant pel menjar per emportar al considerar que amb la limitació al 50% d’aforament no val la pena obrir el local la nit del 31 de desembre.

És el cas del restaurant Raviolo de Manresa, que tant l’any passat com aquest va decidir que només faria sopars per endur. «Al setembre ja vam decidir no obrir i fer només comandes per emportar. En aquell moment estava tot més controlat però vam pensar que era millor no jugar-se-la», afirma a Regió7 el propietari de l’establiment, Ramon Cabañés a més d’afegir que «el personal també ho agraeix». El Raviolo fa 32 anys que està obert i sempre, excepte l’any passat i aquest, havia fet sopar per Cap d’Any. Cabañés assegura que «el local que tenim és petit i si no podem servir a gaire gent no ens surt a compte».

Per aquest any han preparat un menú per emportar amb un preu de 38 euros. Pel que fa al número de comandes que hi ha fins ara, Cabañés afirma que de moment és semblant o potser lleugerament per sota. Tot i això esperen fer una xifra semblant de menús que el passat Cap d’Any, quan en van fer unes 200.

Pel que fa al tipus de clients, el propietari del Raviolo afirma que es tracta de grups petits. «La comanda més gran que tinc ara és de vuit persones, no hi ha res per grans grups», destaca.

Un altre restaurant que enguany tanca per Cap d’Any i que només oferirà menjar per emportar és el Tècum. El seu gerent, Joan Sabariego, explica que també ho van començar a fer arran de la pandèmia. «La gent s’està acostumant més a això, a venir a buscar el menjar a un restaurant i menjar-s’ho tranquil·lament a casa», diu Sabariego. Pel que fa al nombre de comandes, a falta d’un dia i mig pel sopar el gerent assegura que anaven a bon ritme i també confiava en assolir les mateixes xifres que el passat Cap d’Any, unes 150 comandes d’un menú de 29 euros.

La Bona Teca és un establiment especialitzat en el menjar per emportar. Per Cap d’Any confia en tenir més feina que l’any passat tenint en compte que aquest Nadal també va ser millor que el del 2020. «Per Nadal feia 5 o 6 anys que no treballàvem tant com aquest any. El què passa és que per Cap d’Any encara s’està despertant tot i en el meu ram la gent va a última hora», explica el propietari de l’establiment, Ramon Espuga.

L’Hotel Sant Roc de Solsona, a més de tenir les habitacions plenes, sí que farà sopar de forma presencial per Cap d’Any. «Estem indignats amb les mesures que s’han pres. Trobem que no són lògiques i que s’ha anat a perjudicar el sector de l’hostaleria perquè aquesta reducció d’aforament no la tenen altres sectors», afirma Garrigasait. En el seu cas per Cap d’Any ja ho tenia tot ple per sopar però durant els últims dies ha rebut una allau de cancel·lacions.

«Al sector hi ha hagut dos actituds. Una és intentar salvar l’any i aquestes dates que és quan es pot facturar més i l’altra és la de tirar la tovallola i tancar per l’aforament del 50%»

En el mateix moment, però, afirma trobar-se amb molta gent que vol reservar a última hora i gent que ve d’altres restaurants que finalment han decidit tancar per Cap d’Any. «Al sector hi ha hagut dos actituds. Una és intentar salvar l’any i aquestes dates que és quan es pot facturar més i l’altra és la de tirar la tovallola i tancar per l’aforament del 50%», explica Garrigasait. A dia d’avui no sap si ho tindrà ple el dia 31, però confia en poder servir al màxim de gent possible dins de les restriccions vigents.