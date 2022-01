La regió sanitària de la Catalunya Central suma 922 positius per covid en les últimes 24 hores i la xifra ja se situa en 100.344 casos acumulats confirmats per PCR/TA, superant així el llindar dels 100.000. La dada s'eleva a 106.281 si es tenen en compte totes les proves.

Actualment, als hospitals de la regió hi ha 187 pacients ingressats per covid, deu més que ahir. Pel que fa a defuncions, Salut no ha decretat cap respecte a l'últim còmput. Des de l'inici de la pandèmia han mort 2.524 persones en aquesta regió.

D'altra banda, el risc de rebrot a la regió sanitària central baixa a 4.589 (-66) i la taxa de reproducció és d'1,19, set centèsimes menys. La incidència a set dies és de 2.027 i el 27,48% de les proves que es fan donen positiu.

Pressió als hospitals del país

Els hospitals han sumat en les últimes hores 141 pacients més ingressats i han tornat a superar els 2.000, amb un total de 2.118. A més, les UCI ja han arribat als 500 crítics, amb un més respecte al balanç de fa 24 hores. El Departament de Salut ha declarat 13.882 nous casos de covid-19 a Catalunya confirmats per PCR o TA, i el total des de l'inici de la pandèmia arriba als 1.409.131.

No s'ha notificat cap més mort i la xifra total es manté en 24.791. El risc de rebrot puja a 4.099 (+24) i l'Rt baixa a 1,18, quatre centèsimes menys. El 26,54% de les proves de la darrera setmana han donat positiu. La incidència acumulada a 14 dies puja de 2.479,84 a 3.562,76. La incidència a 7 dies també creix, de 1.658,81 a 1.903,95.