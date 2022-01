Al voltant de 72.000 alumnes de l’etapa escolar obligatòria, de 3 a 16 anys, han reiniciat aquest matí a les comarques de la Catalunya Central (Bages, Anoia, Berguedà, Moianès, Solsonès i Osona), sense que s'hagi conegut cap incidència, un segon trimestre del curs escolar marcat, en plena sisena onada, pels nous plantejaments en les mesures davant la covid, bàsicament en l'establiment de les quarantenes.

Pel que fa a l’ensenyament no obligatori, en el cas de batxillerat, hi ha prop de 5.000 estudiants repartits en 229 grups. Pel que fa al personal docent, són unes 6.700 persones.

Així, a partir de dilluns s'eliminen les quarantenes si hi ha casos esporàdics a educació infantil i primària. Tal com va aprovar la Comissió de Salut Pública, únicament s'indicarà quarantena quan hi hagi cinc casos o més, o un 20% dels alumnes del grup que hagin donat positiu en un període de 7 dies.

En aquest cas, els alumnes immunitzats n'estaran exempts i només faran quarantena els alumnes no immunitzats. Es consideren immunitzats aquells alumnes amb la pauta completa –actualment el 2,7% de la població de 5 a 11 anys- i aquells que hagin estat positius en els darrers 3 mesos. Els immunitzats podran, per tant, seguir anant a classe. Fonts de Salut, però, remarquen a l'ACN que hi podran tornar però extremant les mesures de prevenció, ja que han estat contacte estret d'un positiu.

A secundària, es mantenen els protocols establerts. L'alumnat immunitzat tampoc haurà de fer quarantena, mentre que els no immunitzats hauran de fer quarantena durant 7 dies.

El Govern sí ha decidit que, quan hi hagi un positiu en un grup de convivència estable, "oferirà i recomanarà" la possibilitat de fer un test d'antígens gratuït entre els dies 0 i 1 a una de les farmàcies adherides al programa. En el cas d'educació infantil, s'oferirà en un punt centralitzat o un centre d'atenció primària.

En un comunicat, l'executiu remarca que aquesta mesura "no està inclosa entre les recomanacions" del document aprovat per la Comissió de Salut Pública, però que l'autoritat sanitària catalana ho considera "important per afavorir el control de la pandèmia".

El Govern està treballant en l'adopció dels protocols per incorporar aquests canvis i remarca que el sistema sanitari treballa conjuntament amb l'educatiu per informar dels casos i brots, i les actuacions necessàries. A més, està previst que dimarts es faci un webinar amb els referents escolars per informar de tots els canvis.

El primer trimestre es va tancar amb els positius clarament a l'alça

Els centres educatius de la Regió Central van viure un primer trimestre amb un cert contrast. I és que va ser un primer període que en gran part es va viure amb molta tranquil·litat, amb un nombre de grups confinats baix i molt controlat, però que va arribar a la recta final clarament a l’alça, amb un paral·lelisme clar amb l’eclosió del que ja es considerava la sisena onada.

Al conjunt de la Regió Central es va arribar a l'última setmana passada amb un total de 16 grups confinats, més de la meitat dels quals eren al Bages (9), mentre que els 7 restants es repartien entre el Berguedà (2), l’Anoia (2) i Osona (3). El Moianès i el Solsonès no en tenien cap. Durant el primer mes del curs hi va haver els tres pics més alts. A la tercera setmana es va arribar als 40, a l’anterior n’hi havia 37 i a la posterior, 25.

La creu d’aquest primer trimestre és que s’acaba amb una marcada progressió a l’alça de l’afectació de la covid, ja que sis setmanes enrere (en el tancament de la primera de novembre) a l’àrea de la Regió Central d’Educació es va arribar a pràcticament el nivell zero de grups confinats. En aquell moment només se’n van registrar dos a Osona, la resta de comarques, cap.

Des de llavors, van anar en augment setmana rere setmana, tot i que sense disparar-se. Ara bé, tot i que els criteris aplicats fins llavors en aquest curs per decidir el confinament complet d’una aula (menys estrictes que en el passat) havien fet que aquestes xifres es mantinguessin baixes, en les últimes quatre setmanes hi va haver un increment molt accentuat del nombre de persones per a les que es va decreta la quarantena en l’àmbit educatiu (encara que no constessin com a grup). I, sobretot, hi va créixer molt el nombre de positius detectats (i registrats en el portal Traçacovid, obert pel departament d’Educació). Ho posaven de manifest, per exemple, les dades concretes del Bages. En tancar l’última setmana de novembre hi havia només tres grups confinats, que afectaven un total de 157 persones. Però al conjunt de centres de la comarca hi constaven en aquell moment més del doble de persones fent quarantena (368) i en deu dies s’hi havien detectat 95 positius.

En tancar el prime trimestre, aquestes xifres s’havien més que triplicat. En l’últim balanç, les dades registrades al portal Traçacovid (22 de desembre) mostraven que al Bages, malgrat hi constaven 9 grups confinats que englobaven 348 persones, entre tots els centres (encara que no constessin com a grups-classe) hi havia 1.248 persones en quarantena en l’àmbit escolar. I que en els últims deu dies s’hi havien registrat 373 positius nous.

Els pares i mares veuen amb bons ulls el retorn dels infants a les aules. Els progenitors coincideixen que els seus fills han de poder "socialitzar" i s'agafen al ràpid avenç de la campanya de vacunació en les franges més primerenques. També defensen que els centres educatius segueixen totes les mesures de seguretat i creuen que s'han d'anar rebaixant les restriccions gradualment.