La gerent de l’Institut Català de la Salut (ICS) a la Catalunya Central, Anna Forcada, situa a les baixes causades per la covid en aproximadament el 80% del total de les que s’han concedit al llarg d’aquesta última setmana. A més, afegeix que actualment, aproximadament el 70% de l’atenció sanitària primària de l’ICS està relacionada amb la covid. Assegura que es tracta d’una situació que es produeix «tots els professionals esgotats» i «amb una tensió plena» del sistema, després de gairebé dos anys de pandèmia.

També explica que les baixes s’han incrementat i que reflecteixen una «allau» de casos derivada de l’elevada transmissió comunitària que en aquests moments hi ha del virus i que es reflecteix amb el fet que la gent s’ha de quedar a casa i justificar la seva absència del lloc de treball.

Amb aquesta elevada transmissió, Forcada considera positius per al sistema sanitari els canvis que s’han anat adoptant per part de l’administració en les últimes setmanes.

L'alta dels positius

Un d’aquests darrers canvis és l’alta automàtica després de set dies si el pacient no comunica al centre de salut que encara no està recuperat. Per Forcada, aquesta mesura és «molt favorable» perquè «ens treu un munt de visites», recordant sempre que és una mesura que serveix per aquells casos més lleus, que són la major dels actuals en els quals la simptomatologia és molt similar a la d’un refredat comú.

De fet, el procés per comunicar els positius de covid, actualment, ja ni tan sols és presencial quan l’afectat es fa la prova a casa amb un test d’autodiagnòstic. En el cas que estigui infectat per coronavirus, la comunicació del resultat es fa via telefònica, al CAP i des de la setmana passada també es pot fer a les farmàcies que estan adherides, de forma voluntària, al sistema TAR. En aquest sentit, Forcada assegura que la comunicació a través de farmàcies és una mesura «molt ben vista pels professionals» perquè, segons recorda des del sistema de salut «necessitem poder donar sortida a tot, tant a al covid com a la resta de malalties que hi continua havent».

També en referència a les farmàcies, la gerent de l’ICS insisteix que «ens estan ajudant molt», ja no només perquè fan de transmissors del casos positius al sistema sanitari, sinó també amb la dispensació dels testos d’autodiagnosis i amb els cribatges a grups escolars quan es registra un cas positiu a l’aula.

Pel que fa a l’impacte de les baixes entre la plantilla de l’ICS, la seva gerent a la regió central creu que és menor que en la població en general pel fet que «la gran majoria ja estem vacunats amb les tres dosis». També recorda que en el marc de la pandèmia, s’ha reforçat la plantilla amb professionals de diferents àmbits.