Les persones vacunades que necessiten imprimir-se el certificat COVID digital de la UE poden fer-ho directament en els dispositius digitals situats a les entrades de 30 centres d’atenció primària (CAP) de l’Institut Català de la Salut (ICS) a la Catalunya Central. Els municipis que disposen d’aquest servei són, al Bages: Manresa (CAP Bages i Sagrada Família), Artés, Cardona, Sant Joan de Vilatorrada, Sallent, Sant Fruitós de Bages, Sant Vicenç de Castellet, Santpedor, Súria, Navàs, Navarcles i Vacarisses; al Berguedà: Berga, Gironella i Puig-Reig; al Moianès: Moià, a l’Anoia: Capellades, Santa Margarida de Montbui, Vilanova del Camí, Piera i Igualada (CAP Anoia); i a Osona: Manlleu, Torelló, Santa Eugènia de Berga, Tona, Vic (CAP Osona), Prats de Lluçanès, Roda de Ter i Taradell;

La funció d’aquestes pantalles digitals (anomenades, TESEO) és facilitar a les persones usuàries la gestió de tràmits administratius, com ara la sol·licitud de canvi de metge/essa, l’anul·lació d’una cita... i, des d’aquest estiu i com a prova pilot, el servei de crida digital. Aquest servei consisteix en la impressió d’un tiquet amb el número de visita i serveix perquè el personal sanitari sàpiga que el pacient ja ha arribat al centre i el pugui avisar quan sigui el seu torn. Una altra funcionalitat, també en fase inicial, és la gestió de cues per fer tràmits administratius al taulell, amb els professionals de la Unitat d’Atenció a la Ciutadania.

El servei d’impressió del certificat COVID es va posar en marxa el 24 de desembre de 2021 i en els primers dies de funcionament n’han expedit 1.732. La idea és poder ampliar aquest servei a 16 centres més. David Muñoz, responsable de la Unitat d'Informàtica i Sistemes d'Informació de la Gerència Territorial de la Catalunya Central de l'ICS, destaca que “treballem per ampliar les funcions d’aquest equipament digital i per aconseguir que els usuaris tinguin la possibilitat de resoldre tràmits senzills sense haver de fer cues al taulell del centre”.