L'Audiència Nacional permetrà a les defenses dels CDR encausats per terrorisme poder accedir a la totalitat de dues causes secretes que haurien permès les intervencions telefòniques, valises de seguiment i micròfons als cotxes que van permetre l'operació 'Judes' de la Guàrdia Civil el 23-S del 2019. La sala d’apel·lacions va estimar fa uns dies el primer recurs interposat per les defenses contra la decisió del magistrat Jutjat Central d’Instrucció número 6, Manuel García Castellón, de denegar diferents diligències d’investigació sol·licitades. Ara ha acceptat un altre recurs i permetrà als advocats defensors accedir a totes les Diligències Prèvies 104/2017 i 99/2018.

Segons ha informat Alerta Solidària, la interlocutòria reconeix el dret de les defenses a accedir sense limitacions a totes les diligències, ja que fins ara només s’havien incorporat transcripcions parcials i traduïdes per la pròpia Guàrdia Civil. Així, serà la primera vegada des de l’inici de la instrucció, en què les defenses podran accedir a elements que fins ara seguien sota secret en aquestes peces principals.