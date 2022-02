Sis dels quaranta ingressats ahir a Catalunya han sigut hospitalitzats a la regió central. Tot i que la sisena onada de la covid remet pel que fa a la majoria d'indicadors, aquest diumenge la regió sanitària de la Catalunya Central ha registrat un increment d'ingressos respecte a la jornada anterior. En el balanç del departament de Salut de dissabte es comptabilitzaven 207 pacients en hospitals mentre que aquest diumenge en són 213.

Pel que fa a la resta d'indicadors, la regió central suma 378 nous positius. En conseqüència, l'acumulat des de l'inici de la pandèmia és de 160.793. Salut no ha notificat cap nova defunció per covid en les últimes hores.

El risc de rebrot continua baixant i aquest diumenge se situa en 2.876 punts, 323 menys que dissabte. La taxa de reproducció baixa dues centèsimes fins als 0,64 punts. La incidència a set dies és de 1.558 i el 16,21% de les proves que es fan donen positiu. A la regió hi ha 213 pacients ingressats (+6).

La covid remet al conjunt del territori

El Departament de Salut ha declarat 40 hospitalitzats més per covid (2.747) a Catalunya i 10 crítics menys a l'UCI (400). En paral·lel, Salut ha registrat 5.883 nous casos de covid en les últimes 24 hores, fins arribar als 2.194.756 confirmats per PCR o TA des de l'inici de la pandèmia. No s'ha certificat cap mort i el total de defuncions es manté en 25.899.

En paral·lel, l'Rt baixa dues centèsimes i es queda a 0,65, mentre que el risc de rebrot cau 317 punts fins a 2.780. El 17,47% de les proves ha donat positiu durant l'última setmana. La incidència acumulada a 14 dies baixa de 4.708,30 a 4.356,09, i la de 7 dies baixa de 1.711,90 a 1.540,60. Els CAP van atendre aquest dissabte 5.230 visites sobre covid.

Baixa la pressió assistencial

Pel que fa als casos confirmats per PCR o tests d'antígens, que incorporen també els TAR d'autodiagnòstic domiciliari registrat pels CAP i les farmàcies, en l'últim període se n'han notificat 120.305, un nombre inferior a l'interval anterior, quan se'n van declarar 219.861.

La mitjana d'edat de les persones positives se situa en els 33,30 anys. Durant l'última setmana analitzada (del 27 de gener al 2 de febrer), s'han fet 137.403 PCR i 328.520 tests d'antígens, dels quals el 17,47% han donat positiu.

En el càlcul de la positivitat, Salut no hi compta els TAR d'autodiagnòstic, ja que majoritàriament es registren només quan són positius i no quan són negatius. Ara bé, aquests positius sí que sumen com a casos i com a proves fetes. Des de l'inici de la pandèmia s'han detectat 2.275.730, dels quals 2.194.756 per PCR/TA.

Pel que fa a les morts, no se n'ha declarat cap en les darreres hores i la xifra total es manté en 25.899 defuncions des de l'inici de la pandèmia. Entre el 27 de gener i el 2 de febrer s'han declarat 272 morts, la setmana anterior se'n van declarar 288. En l'últim interval han estat ingressades a l'hospital 2.911 persones; la setmana del 20 al 26 de gener n'hi havia 2.953.

Entre les persones que viuen en residències, s'informa de 49.350 casos confirmats per PCR o TA des de l'inici de la pandèmia (+290). Amb la resta de proves, el nombre total de casos acumulats és de 52.991. En total, han mort des de l'inici de la pandèmia 9.573 persones.