Els equips de primària de la Regió Sanitària Central comencen aquesta setmana la vacunació de les segones dosis pediàtriques, que corresponen als nens i nenes de 5 a 11 anys que van començar a vacunar-se a mitjans de desembre. A Igualada aquest dimecres ja s’ha viscut la primera tarda de vacunació pediàtrica en segones dosis, mentre es continuen administrant primeres dosis als nens i nenes que encara no han rebut la vacuna; Manresa i Berga ho fan aquest divendres dia 11 i Vic comença a vacunar les segones dosis pediàtriques a partir del dia 16.

Fins ara, al conjunt de la regió sanitària han rebut la primera dosi 10.461 nens i nenes, el 30,44% de la població d’aquesta franja. En concret, 3.971 dosis s’han administrat al Palau Firal de Manresa per a l’àrea del Bages, Moianès i Solsonès; 659 a l’Hotel d’Entitats de Berga; 2.514 a l’edifici de l’antic Escorxador d’Igualada per al sector de l’Anoia; i 3.317 a la UVic i Vic Sud per a Osona.

Per a vacunar els infants d’entre 5 i 11 anys en primera dosi cal demanar dia i hora (a través del portal vacunacovidsalut.cat) i per a la segona se segueix el mateix procediment que en la vacunació d’adults, s’avisa via SMS.

La vacunació pediàtrica es fa en horaris diferents del de les persones de més de 12 anys o més. Així, els punts de vacunació pediàtrics a la regió sanitària són a l’Escorxador d’Igualada, al Palau Firal de Manresa, a l’Hotel d’entitats de Berga i a la UVic i Vic Sud però sense coincidir amb la vacunació d’adults.

Per a aquest grup d’edat s’administra una posologia específica d’una de les vacunes aplicades als adults (Pfizer/BioNTech-Comirnaty); la dosi administrada per a la franja d’edat d’entre 5 i 11 anys és un terç (10 mcg) de la que s’administra als adolescents i adults (30 mcg). Els responsable de Salut recorden que els infants entre 5 i 15 anys que no puguin anar a vacunar-se amb el seu pare, mare, tutor o tutora legal hauran d'anar acompanyades d'una persona que porti signada l’autorització impresa que trobaran al portal canalsalut.gencat.cat.

Diferents casuístiques en aquestes segones dosis pediàtriques

L’alta incidència de casos de covid-19 en població infantil en els mesos de desembre i gener ha generat dubtes de qui pot apuntar un nen o una nena a rebre la segona dosi. En aquest sentit, Salut recorda que si un nen o nena és un cas positiu de coronavirus no es pot vacunar. Tampoc si està realitzant una quarantena per contacte estret.

Si és un cas positiu de COVID-19, haurà de vacunar-se 8 setmanes després de la recuperació de la malaltia.

Si és contacte estret però no un cas positiu de COVID-19 es podrà vacunar una vegada finalitzi la quarantena.