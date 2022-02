«Prevenir l’obesitat infantil ja comença amb l’estil de vida durant l’embaràs». Ho remarca Xavier Bruna, pediatre de l’EAP (Equip d’Atenció Primària) Baix Berguedà i del CAP de Puig-reig. Assenyala que la prevenció és clau, i que la mare ho ha de tenir present des d’abans del naixement de la criatura. Quan són nadons, «intentem afavorir la lactància materna, que, entre les moltes propietats, té un factor preventiu per a l’obesitat». I des de ben petits «cal instaurar uns hàbits d’alimentació saludable per evitar el sobrepès».

Com a pediatre d’atenció primària, tracta casos d’infants amb excés de pes, un problema a l’alça que s’ha de reconduir amb canvis d’hàbits. Els consells del doctor Xavier Bruna per a una bona alimentació són fer els àpats en família i menjar quantitats adequades. Respecte als tipus d’aliments, cal evitar sucres, salats, greixos i processats. I potenciar els aliments de la dieta mediterrània: fruites, verdures, llegums, hidrats de carboni integrals, oli d’oliva, carns blanques, peixos, ous i lactis.

A part de l’alimentació, Xavier Bruna recorda que l’activitat física és un altre dels pilars fonamentals per evitar excés de pes: «Els infants i joves han de fer exercici, ja que el sedentarisme, juntament amb una alimentació inadequada, són els principals causants del sobrepès».

A l’atenció primària, les consultes de nens i adolescents amb sobrepès han augmentat arran de la pandèmia de la covid: «El confinament va impedir mantenir l’activitat física a molts menors que van menjar igual o més que abans, per tant no hi ha va haver l’equilibri entre la ingesta i la crema de calories».