El Departament d'Interior ha resolt la concessió de subvencions per valor de 77.000 euros a 20 municipis amb associació de voluntariat de Protecció Civil (AVPC). Els diners són per comprar material per habilitar centres d'acollida de persones en casos d'emergència (temporals, incendis, accidents). Concretament, les subvencions són per a l'adquisició de carpes, equips de calefacció/refrigeració, equips d'il·luminació autònoma, grups electrògens, llits de campanya o megafonia. Feia més de 10 anys que no es convocaven subvencions pels ajuntaments en matèria de Protecció Civil i Interior avança que es preveu la convocatòria de noves subvencions pels municipis per facilitar la preparació i resposta davant riscos i emergències greus.

20 municipis i import màxim de 5.000 euros Un total de 29 ajuntaments van optar als ajuts, tot i que finalment les subvencions s'han concedit a la vintena de municipis que complien els requisits de la convocatòria. La quantia màxima que cada ajuntament va poder sol·licitar van ser 5.000 euros. Els ajuntaments que han rebut la subvenció són, per demarcacions: Girona (6): Banyoles, Cadaqués, Palamós, Pals, Sant Joan de les Abadesses i Vilafant; Catalunya Central (5): Balenyà, Castellbell i el Vilar, Puig-reig, Sant Fruitós de Bages i Sant Vicenç de Castellet; Terres de l’Ebre (3): Amposta, Riba-roja d’Ebre i Sant Carles de la Ràpita; Tarragona (3): Montblanc, Roda de Berà i Tarragona; i Barcelona (3): Sant Just Desvern, Sant Quirze del Vallès i Sant Vicenç dels Horts El requisit per als municipis que hi podien optar era que tinguessin una Associació de Voluntariat de Protecció Civil inscrita al registre especial de la Direcció General de Protecció Civil (DGPC) i disposessin del Document Únic de Protecció Civil Municipal (DUPROCIM) aprovat, homologat i vigent.