A la regió sanitària de la Catalunya central -que inclou les comarques del Bages, Berguedà, Solsonès, Moianès, Anoia i Osona-, el risc de rebrot de l’epidèmia era ahir de 870 punts i es mantenia per sota dels 900.

D’altra banda, la xifra era superior a la mitjana catalana, que ahir era de 830 punts.

El risc de rebrot més elevat, segons les dades facilitades pel Departament de Salut de la Generalitat, es concentrava a les comarques del Moianès (1.114), el Berguedà (1.065), l’Anoia (1.034) i el Solsonès (1.027), totes elles per sobre dels mil punts.

El Bages tenia menys de mil punts, 907, però el risc de rebrot que presentava era superior als 830 punts de la mitjana catalana.

La comarca de la Catalunya central amb els valors més baixos era Osona, amb 640 punts de risc de rebrot i un índex de velocitat de transmissió del virus de 0,69, tots dos per sota de la mitjana catalana.

A la Catalunya central els nous casos detectats s’han desplomat dels 7.737 comptabilitzats la setmana del 28 de gener al 3 de febrer fins als 2.297 que hi va haver entre l’11 i el 17 de febrer. La setmana intermèdia, la del 4 al 10 de febrer, van aflorar 4.159 nous infectats.

En total, a la regió sanitària hi ha hagut fins ara 161.949 casos acumulats confirmats per PCR o test d’antígens, 97 més durant les 24 hores anteriors.

La xifra s’eleva a 167.481 si es tenen en compte totes les proves. Des de l’inici de la pandèmia han mort 2.668 persones en aquesta regió, cap més durant el darrer dia.

En relació a l’anterior recompte del Departament de Salut de la Generalitat, el risc de rebrot va caure 19 punts, fins als ja esmentats 870.

La taxa de reproducció del virus va pujar quatre centèsimes fins a 0,71, que és exactament el mateix índex que hi havia ahir de mitjana a Catalunya.

La incidència a set dies a la regió sanitària que engloba les comarques del Bages, Berguedà, Solsonès, Moianès, Anoia i Osona era de 465 casos per cent mil habitants i l’11,52% de les proves donaven positiu. A la regió hi ha 149 pacients ingressats, 8 més.

La comarca de l’àmbit de cobertura de Regió7 amb el risc de rebrot més alt era l’Alt Urgell, amb 1.221 punts, el vuitè registre més elevat de Catalunya. Per contra, la Cerdanya tenia 768 punts, un dels nivells més baixos de Catalunya.

A Manresa el risc de rebrot era de 823 punts per sota de la mitjana catalana de 830 punts, però tenia una velocitat de transmissió del virus de 0,80 superior a la mitjana catalana que, com s’ha dit, ahir era de 0,71. De fet, la capital del Bages era la segona ciutat catalana de més de 50.000 habitants que el tenia més alt, únicament per sota de l’índex de 0,82 que presentava Mollet del Vallès.