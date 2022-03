La regió sanitària de la Catalunya Central ha reestructurat aquesta setmana els horaris dels punts de vacunació per ajustar-se a la demanda existent, que ha disminuït en les últimes setmanes per les xifres de vaccinació assolides. A partir d'aquest dilluns, els horaris se centralitzaran en un o dos dies setmanals.

En primer lloc, el Palau Firal de Manresa vacunarà als adults els divendres de 9 a 15 h i als infants cada dimarts de 14 h a 20 h. L'Escorxador d'Igualada obrirà els dimarts de 14 a 20 h per als adults i els dimecres i divendres de 17 a 20 h per als infants. Al Berguedà, l'Hotel d'Entitats de Berga s'inocularà als adults i als infants els dimecres de 14 a 20 h i.

Ja fora de les nostres comarques, a Osona, s'inocularà a la UVic i a Vic-Sud. En el primer cas, els adults poden anar-hi els divendres de 9 a 17 h i de 18 h a 20 h. Els infants ho poden el mateix dia de 17 a 18 h. En el segon cas, es posaran vacunes als adults els divendres de 9 a 13.30 h i de 15 a 17 h. Als infants, se'ls inocularà el mateix dia de 17 a 19 h.

La vacunació en xifres

A la regió sanitària de la Catalunya Central (RSCC) ja s’han administrat des de l’inici de la campanya 1.031.369 dosis, de les quals 371.098 al Bages, 223.793 a l’Anoia, 20.195 al Moianès, 24.486 al Solsonès, Berguedà 77.766 i 314.031 a Osona.

Pel que fa als punts de vacunació a hospitals, el departament de Salut ja els ha donat per tancats pel que fa a la vacunació amb cita prèvia a través de la web del departament i només faran vacunació oportunista en pacients que ho requereixin.

El portal vacunacovid.catsalut.gencat.cat permet fer cita prèvia en aquests punts de vacunació poblacional amb concentració de cites en els dies esmentats en el quadre anterior.

Anticipació per setmana santa

El certificat covid digital (CCD) de la UE permet la mobilitat entre els estats membres de la Unió Europea (UE), així com per a visitar més de 30 països i territoris que no en formen part, però que s’han adherit al sistema del certificat. Per trobar la llista de països que accepten el certificat, es pot consultar al portal ec.europa.eu. Aquest CCD permet reduir els tràmits i eliminar eventuals restriccions d’accés o de mobilitat. Es pot descarregar des de l’apartat Informes i Resultats de La Meva Salut.

Des del passat dia 1 de febrer, s’ha establert una validesa de 9 mesos al certificat covid de vacunació des de l'administració de l'última vacuna de la pauta completa de vacunació. Passat aquest període, aquest document deixarà de ser vàlid. Paral·lelament, el certificat covid de recuperació, una acreditació que homologa si una persona ha passat la covid-19, és vàlid durant 6 mesos.

De cara a Setmana Santa, tenint en compte la gran mobilitat prevista de viatgers, el departament de Salut recomana informar-se amb antelació dels requisits documentals i sanitaris imposats pel país de destinació.