El turisme rural a la Catalunya Central continua assolint xifres excel·lents després de la pandèmia i omplirà des d'aquest dijous fins dilluns de Pasqua. El Berguedà, el Solsonès i el nord de l'Anoia, el Bages i Osona són les principals destinacions, i els clients solen ser de l'àrea metropolitana. En aquest sentit, tot i l'obertura de les fronteres internacionals, encara no s'ha aconseguit recuperar les xifres de turistes estrangers d'abans de la covid-19. Montserrat continua sent un altre dels destins per excel·lència, i l'hostatgeria, l'hotel Abat Cisneros i les cel·les abat Marcet han penjat el cartell de complet.

Els gremis de turisme rural de la Catalunya Central estan satisfets amb les xifres d'aquesta Setmana Santa. L'ocupació ha estat molt alta durant els primers dies de vacances, i arribarà al 100% durant els dies festius, de dijous a dilluns de Pasqua. Vuit llocs per visitar aquesta Setmana Santa a la Catalunya central El Berguedà i el Solsonès, dues de les comarques amb més cases rurals del país, creuen que les xifres són prepandèmiques i celebren que, poc a poc, es vagi recuperant "la normalitat". El que no s'ha recuperat encara són els turistes estrangers, tot i que Setmana Santa tampoc és una de les dates més freqüentades per aquest tipus de clientela. Montserrat, una de les principals destinacions Montserrat continua sent una de les principals destinacions durant els dies de Setmana Santa, sobretot entre turistes catalans i de l'estat espanyol. Els principals equipaments del recinte, com l'hotel Abat Cisneros o les cel·les, ja tenen penjat el cartell de complet. Pel que fa a les xifres de visitants, fonts del monestir subratllen que tot dependrà de la previsió meteorològica.