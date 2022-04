La Unitat de Farmàcia de l'Institut Català de la Salut Catalunya Central va administrar l'any passat més d'un milió de vacunes a tota la regió sanitària on dona cobertura. En concret, van ser 1.066.802 dosis, de les quals més de 800.000 van ser de vacunes contra la COVID-19. S’ha aconseguit una cobertura global (en majors de 5 anys) de les vacunes contra la COVID-19 de gairebé el 80% de la població de la Catalunya Central, mentre que a la resta del país és del 81’7%. Pel que fa a la vacunació sistemàtica infantil, la cobertura és del 91’7% i en adolescents, del 93’47%.

Els professionals de farmàcia d’atenció primària també s’ocupen de gestionar les consultes de la ciutadania sobre la vacunació, que van ser unes 4.000 entre l’abril i el setembre de 2021. Finalment, els professionals d’atenció primària també es desplacen als centres educatius per a la vacunació sistemàtica de l’alumnat de 6è de primària i de 2n d’ESO, que representa un total d’11.000 alumnes immunitzats.

Setmana Europea de la Immunització

La Setmana Europea de la Immunització (que es fa del 25 al 30 d'abril) té com a objectiu destacar l’acció col·lectiva necessària i promoure l’ús de vacunes per protegir les persones de totes les edats contra les malalties. Enguany, amb el lema “Llarga vida per a tothom”, la campanya posa de manifest que les vacunes salven vides des de 1796 i vol transmetre que, gràcies a elles, milers de milions de persones han viscut vides més llargues. El propòsit d’aquesta Setmana és que més persones i les seves comunitats estiguin protegides de les malalties que es poden prevenir amb la vacunació.