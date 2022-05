La plataforma Stop JJOO critica que el Govern digui "el mateix que fa un any" sobre els JJOO d'hivern i que no aporti nous documents per resoldre els dubtes que el projecte genera. Consideren que la consellera de la presidència, Laura Vilagrà, ha desaprofitat aquest dijous la possibilitat de "posar llum a la foscor" sobre el projecte olímpic en la seva compareixença a la Comissió d'Afers Institucionals (CAI) del Parlament. A la vegada, la plataforma acusa Vilagrà de voler mostrar-se neutral, mentre per una altra banda "pren part pel sí de manera entusiasta". Per tot plegat, insisteixen al Govern que retiri el projecte i fan una crida a la participació a la mobilització del 15 de maig a Puigcerdà contra la candidatura olímpica.

La plataforma Stopp JJOO consideren que la compareixença de Vilagrà a la CAI no ha servit per "esclarir res" ni resoldre els dubtes dels veïns dels Pirineus que "aniran a votar a cegues", i han qualificat la sessió de "presa de pèl" per al conjunt del país. "Avui s'ha constatat que el Pirineu va a la deriva un cop més", ha afirmat el seu portaveu, Bernat Lavaquiol.

Lavaquiol ha afegit que, "Per no tenir, [el Govern] no té ni l'acord de la candidatura" que el COE demana que es tanqui abans del 20 de maig. En aquest sentit, des de la plataforma veuen "lluny" un acord entre Catalunya i Aragó abans de 14 dies.

La plataforma també ha criticat que el Vilagrà es mostri "neutral" en relació al projecte olímpic, mentre "a la pràctica, veiem que pren partit pel sí dedicant recursos personals econòmics". De fet, li retreuen que en la seva compareixença la consellera hagi fet afirmacions com: "el Govern està convençut en tirar endavant aquest projecte" i que la candidatura olímpica "és una possibilitat històrica per al Pirineu".

D'altra banda, des de Stop JJOO s'han mostrat sorpresos de veure com la majoria dels partits que han assistit a la CAI aposten per "trencar el monocultiu turístic" del Pirineu i diversificar l'economia. On divergeixen, han dit, és en la manera de fer-ho, ja que a la plataforma aposten per dedicar recursos a potenciar l'agricultura i la indústria perquè el Pirineu es mantingui viu durant tot l'any i no només el cap de setmana. En canvi, afirmen que el Govern vol trencar aquest monocultiu turístic amb "més turisme", a més d'acusar-lo de fer un blanqueig verd que "no s'aguanta per enlloc".

Per tot plegat, Stopp JJOO fa una crida al Govern a retirar la candidatura olímpica i "deixar de fer el ridícul" i que, d'altra banda, comenci a fer un pla de desenvolupament econòmic que vagi encarat a diversificar l'economia.

D'altra banda, la també portaveu de la plataforma, l'artista Alidé Sans, ha fet una crida a la ciutadania dels Pirineus i d'arreu del país perquè ompli els carrers de Puigcerdà el 15 de maig amb motiu de la mobilització que es celebrarà contrària als Jocs d'hivern. "La gran mobilització serà clau per aturar aquest despropòsit sense cap sentit i per iniciar un procés per decidir entre tots el futur de la comunitat pirinenca" ha afirmat.