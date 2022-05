Manresa té dos candidats confirmats oficialment que opten a l'alcaldia

Manresa ja té dos candidats a l’alcaldia confirmats de cara a les eleccions municipals de l'any vinent. Aquest dijous Esquerra avalarà la candidatura de l’actual alcalde, Marc Aloy, que opta a un segon mandat. L’altre és l’exregidor d’Urbanisme per Convergència durant el període 2011-2015, Ramon Bacardit, que encapçalarà la candidatura de Junts Manresa. Les municipals s’han de celebrar el maig que l'any que ve.

Aquest dijous a la tarda Esquerra Republicana té previst celebrar una assemblea durant la qual escollirà Aloy de candidat. Serà la segona vegada que encapçala la candidatura d’Esquerra, i la tercera que es presenta a les llistes d’ERC. Ho va fer el 2015 com a número 3. Llavors el candidat a l’alcaldia era Pere Culell.

El 2019 Aloy va ser el número 1, i va guanyar les municipals per 10 vots de diferència, després del recompte oficial, respecte Junts per Manresa que liderava Valentí Junyent. Les dues formacions van obtenir 8 regidors. Fruits de les negociacions per pactar un govern, es va establir que el fins aleshores alcalde, Valentí Junyent, continuaria un any més al capdavant del govern, i que Aloy el rellevaria els darrers tres anys.

Ramon Bacardit va ser presentat públicament com a candidat a l’alcaldia per Junts Manresa a principis d’abril. Tampoc no va tenir cap rival a les primàries. La presentació de la seva candidatura es va fer en un acte públic a El Sielu al qual hi va assistir l’exconseller de la Generalitat, Joaquim Forn.

Ningú més no ha fet pública la seva candidatura a l’alcaldia de Manresa. Sí que se sap que el PDeCAT no presentarà llista a la capital del Bages i que sumarà esforços amb una alternativa independent que estaria preparant l’empresari Joan Vila i que duria per nom Impulsem Manresa.

Pel que fa al Partit dels Socialistes de Catalunya, tot fa preveure que el candidat serà Anjo Valentí. El gener passat es va estrenar com a regidor a l’Ajuntament de Manresa en substitució de Felip González, candidat socialista a les darreres municipals

Al consistori manresà també tenen representació Ciutadans, que fins ara tenien dos regidors i que s’ha quedat amb un, i Fem Manresa, amb tres regidors.