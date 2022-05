La consellera de Justícia, Lourdes Ciuró, es proposa aturar el canvi aprofitant el tràmit d’esmena que hi ha previst en el procés de creació d’una nova llei, però vol acompanyar aquesta acció legal de «molta pedagogia». Aquesta acció passa perquè Madrid i els partits catalans que tenen representació al Congrés siguin conscients de quin és l’estat de malestar que es genera a Catalunya amb aquest tema.

La llei, segons explica Ciuró, preveurà que se substitueix el jutge de pau per una oficina municipal de justícia. Les tasques seran aproximadament les mateixes, però no les farà una persona del municipi escollida pel ple, sinó que hi accedirà un funcionari de l’Estat, amb accés lliure a les places. Possiblement no serà del mateix poble. I la proximitat i el coneixement que ara té el jutge de pau, pot ser que no el tinguin, com a mínim inicialment, els nous titulars.

Tenir funcionari voldrà dir, segons Ciuró, trencar amb l’esperit voluntarista dels jutges de pau. Per tant, creu que es trencarà amb la tradició de tenir jutges a qualsevol hora per tenir oficines obertes unes hores. I en el cas dels municipis petits, per una qüestió de costos i de volum de feina, és molt problable que acabin compartits. Ciuró també assegura que hi haurà una despesa d’oficina i d’equipaments informàtics que anirà a càrrec de la Generalitat. Caldrà veure qui es fa càrrec d’aquests nous funcionaris. La llei tal com està prevista no parla d’aquesta part i el govern català preveu el pitjor escenari. La consellera defensa que «fan una feina importantíssima, fan de justícia de proximitat, una tasca de mediació i de resolució de conflictes veïnals que ajuden a no saturar més la justícia ordinària».