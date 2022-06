Els mestres tornen a sortir al carrer aquest dijous en una nova aturada per part del professorat. Els sindicats educatius han convocat aquest dijous una aturada parcial, entre les 8 i les 10 hores, per protestar contra les polítiques del conseller d'Educació, Josep González Cambray.

L'última jornada de vaga de professors tindrà lloc el pròxim dijous 9 de juny. En aquesta convocatòria també està cridat el personal laboral, és a dir, educadors d'educació especial o tècnics d'educació infantil.

La nova proposta d'Educació, insuficient pels sindicats

USTEC i CCOO han considerat insuficient la nova proposta que els ha fet arribar el Departament d'Educació en una reunió aquest dimecres a la tarda durant prop de cinc hores amb la mediació del Departament de Treball. La novetat més destacada és el retorn de l'assoliment del primer estadi, un complement de sou per antiguitat, als 6 anys d'exercici, en lloc dels 9 actuals. En canvi, no s'inclou la reducció d'una hora lectiva prevista en l'últim esborrany per als docents de primària el curs que ve. Treball ha convocat les parts per a dimarts vinent, però de moment els sindicats mantenen la vaga de dues hores d'aquest dijous i la del dia 9. CCOO ha anunciat que obre consultes als afiliats per definir un full de ruta per al futur immediat.

La directora general de Professorat i Personal de Centres Públics, Dolors Collell, ha reiterat a la sortida de la reunió -que reprèn les negociacions trencades a finals d'abril- que les demandes sindicals tenen "un cost econòmic molt elevat" i que, davant d'això, les propostes que presenta el seu equip són "possibilistes".

Collell ha declinat donar detalls sobre la proposta, tot afirmant que està en negociació i que el Departament no té una "posició immobilista", però sí ha subratllat que el que s'ha plantejat "no surt del no res", sinó que té un treball al darrere amb els diferents departaments implicats, com ara el d'Economia, que la fa "sòlida".

De la seva banda, Iolanda Segura, portaveu d'USTEC, ha considerat "positiu" en declaracions a l'ACN que Educació hagi volgut tenir "aquesta trobada amb la mediació", però ha lamentat que la proposta que ha presentat el departament és "pitjor" que l'última que els havien fet arribar abans de la ruptura de negociacions.

Aquella establia la reducció d'una hora lectiva per als docents de primària el curs vinent i per als de secundària el curs 23-24. Ara, ambdós extrems s'han retardat un any, el 23-24 a primària i el 24-25 a secundària.

📝[Comunicat sindical unitari]:



📢 FEM UN DARRER ESFORÇ. EL 2 I EL 9 DE JUNY! ACONSEGUIM MILLORES PER AL CURS VINENT!



🔗https://t.co/eRCvt5cuHK pic.twitter.com/c18ZCpiaKs — USTEC•STEs (IAC) (@USTECSTEs) 1 de junio de 2022

La portaveu d'Ustec ha recordat que el sindicat sempre ha defensat que la reducció de l'hora lectiva era "irrenunciable", i que es mostrava oberta a negociar els altres extrems. En aquest sentit ha subratllat que la recuperació del primer estadi als 6 anys és una mesura que beneficia part del col·lectiu, mentre que la reducció de l'hora lectiva afecta professorat i alumnat, pel fet que els docents poden dedicar aquest temps a altres activitats dels centres.

Segura també ha criticat el nou calendari escolar ja aprovat per Educació, que, en contra del que al seu parer havia indicat el Departament, ja està tenint afectacions en les direccions en l'àmbit de l'organització d'extraescolars per a la jornada intensiva del setembre a primària, o per a les empreses del servei de menjador, que recelen de si tindran prou monitoratge per als migdies.

Des de CCOO, Teresa Esperabé, secretària general de la Federació d'Educació, ha explicat també a l'ACN que la proposta d'Educació inclou dotacions per a l'escola inclusiva i per a centres de màxima complexitat. Un nombre que no s'ha concretat, però que inclouria docents i personal de perfil social com ara integradors o d'altres.

L'increment de pressupost necessari per aplicar aquestes mesures equivaldria al que hauria calgut per a la reducció de l'hora lectiva, una mesura que, segons Esperabé, el Departament ha dit que ja no es pot aplicar "per manca de temps" abans de l'inici del pròxim curs.

CCOO considera que la proposta és insuficient, però la secretària general ha afirmat que la formació està "disposada" a estudiar alguna millora d'aquestes propostes de cara a la propera reunió.

Davant l'enquistament del conflicte, el sindicat ha anunciat l'obertura d'un procés participatiu des d'aquest mateix dijous per consultar amb els afiliats el pròxim calendari a seguir. De moment, manté la vaga d'avui i la del dia 9.