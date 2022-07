Júlia i Martí. Aquests han sigut els noms que han escollit els pares de les comarques centrals per als seus nadons nascuts l’any 2021. Decisions que desbanquen les favorites de l’any anterior, que van ser Arlet per a les nenes i Jan per als nens, segons revela l’Institut d’Estadística de Catalunya.

Fins a 31 nens, un 10,06% dels nouvinguts nascuts l’any passat a la regió central, es van registrar amb el nom de Martí. El segueixen en ordre de preferències per a nois els noms de Pol i Biel.

Pel que fa a les nenes, 33 d'elles, és a dir un 10,71% del total de naixements de l'any passat, van ser anomenades Júlia/Julia. El 2020 aquest nom ocupava la setena posició d'un rànquing on l'opció preferida era Arlet, amb una representació a la regió central d'un 12,07% de les nouvingudes. A les comarques centrals, el 2021, també van triomfar els noms de Jana i Ona.

Per comarques, al Bages els noms de Biel i Júlia van ser els més escollits l'any passat. També han estat freqüents l'elecció de noms com Nil i Mohamed, per als nens, i Nia i Clàudia, per a les nenes.

La Cerdanya i l'Anoia també segueixen la preferència de la regió i, el 2021, van escollir el nom de Júlia com el preferit per als seus nadons, amb un 32,26% i 11,85% de taxa de representació respectivament. D'altra banda, el Berguedà i el Solsonès es van inclinar l'any passat pel nom de Jan per als seus nouvinguts.

Les dues comarques restants, el Moianès i l'Alt Urgell, no disposen de noms que s'hagin repetit amb una alta freqüència, segons l'informe anual de l'IEC.

Els noms més populars de tot Catalunya

En el conjunt de Catalunya, Júlia/Julia encapçala la classificació de noies, seguida per Martina i Mía/Mia. En el cas dels nens, Marc és el preferit, amb Nil en segona posició i Pol completant el podi.