L'Institut Català de la Salut (ICS) de la Catalunya Central té els primers quatre professionals que fan doctorats industrials en col·laboració amb les universitats de Vic (UVic-UCC) i de Girona (UdG). Es tracta de quatre professionals de l'àmbit sanitari que desenvolupen les seves tesis doctorals en el marc de projectes liderats per la Unitat de Recerca i Innovació de l'ICS Catalunya Central.

Un dels doctorands és Robert Panadés, metge de família de l'EAP Anoia Rural, que fa la tesi en col·laboració amb la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya. Estudia si la telemedicina proactiva pot esdevenir una eina més per facilitar la cobertura sanitària universal en l'era digital. Cal entendre per telemedicina proactiva la que s'avança i no espera que el pacient accedeixi al sistema sanitari, sinó a l'inrevés. L'objectiu és demostrar que aquesta classe de telemedicina pot ser un canal per facilitar l'accés al sistema sanitari als qui difícilment el farien servir per la via presencial.

La tècnica de Salut Queralt Miró, de la Gerència Territorial Catalunya Central, avalua quin impacte té la intel·ligència artificial (IA) en la lectura de radiografies de tòrax amb pacients de la Catalunya Central. La seva tesi, que també desenvolupa en col·laboració amb la UVic-UCC, mira de demostrar que un dels àmbits en què l'IA pot tenir més impacte és en la radiologia, atès que permet d'interpretar imatges amb molta precisió, ajuda a detectar patologies que podrien passar per alt, en millora el diagnòstic i redueix el cost econòmic de proves innecessàries.

Per una altra banda, el projecte de recerca d'Encarna Sánchez, metgessa i directora de l'EAP Navàs-Balsareny, gira entorn de la verificació d'un check-list (llista de control) per actuar en casos d'infart en l'atenció primària. Les llistes de control s'apliquen i es validen en l'atenció quirúrgica, sobretot; ara, però, es vol validar un protocol per atendre infarts de miocardi agut a l'atenció primària, a fi de no oblidar cap intervenció, millorar l'assistència i reforçar la seguretat dels professionals i dels pacients garantint que es duguin a terme les accions esperades.

Per acabar, Manuel Moreno, estadístic colombià contractat per la Gerència Territorial Catalunya Central, després de ser seleccionat en un procés competitiu a escala internacional, fa el doctorat industrial en col·laboració amb la Universitat de Girona. Té com a objectiu analitzar la vulnerabilitat i l'impacte de les pandèmies en l'accés als serveis públics de salut, concretament pel que fa a la COVID-19. Entre d'altres, l'estudi mira de predir la vulnerabilitat individual i comunitària, establir l'efecte de la pandèmia sobre la salut de la població —amb un èmfasi especial en les poblacions vulnerables—, mesurar l'efectivitat de la telemedicina en un context de forta pressió sobre els serveis sanitaris i millorar el mètode estadístic que es fa servir per modelitzar aquesta mena de dades.

Josep Vidal, cap de recerca de l'ICS Catalunya Central, codirigeix totes quatre tesis juntament amb un professional de cada universitat participant. L'element essencial del procés de doctorat industrial és el projecte de recerca de l'empresa o institució en què el doctorand desenvolupa la formació investigadora, en col·laboració amb una universitat o centre de recerca, i que és objecte d'una tesi doctoral. Així doncs, els doctors industrials actuen com a ponts de transferència de coneixement i contribueixen a estrènyer les relacions entre el teixit industrial de Catalunya, les universitats i els centres de recerca.