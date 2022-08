Pep Guardiola, Beth Rodergas o Pere Casaldàliga són alguns dels noms públics més famosos de la Catalunya Central. Un mapa interactiu, creat pel geògraf finès Topi Tjukanov, dona a conèixer qui és "la persona més notable" de cada municipi del país. L'eina anomenada Notable People permet fer una exploració pel globus terraqüi i descobrir quin nom destaca a cada localització segons dades extretes de la Viquipèdia.

A Manresa, el nom més popular és el de l'exentrenador del Barça, el santpedorenc Pep Guardiola. A la resta de municipis del Bages destaquen els perfils de la cantant Beth Rodergas, a Súria i l'actriu Mont Plans, a Artés. Els religiosos Antoni Maria Claret, Pere Casaldàliga i Josep Maria Guix Ferrers són les figures més representatives dels pobles de Sallent, Balsareny i Cardona, respectivament. D'altra banda, el ciclista Jordi Simón destaca a Navàs mentre que el poeta i cineasta Luis Espinal Camps ho fa Sant Fruitós de Bages i el geògraf Joan Cadevall a Sant Vicenç de Castellet.

Per comarques

Fora del Bages, destaquen perfils de l'àmbit artístic. La figura del pintor Francesc Ribalta destaca Solsona i el músic Jordi Savall ho fa a Igualada. A Berga és protagonista el nom de l'empresari Ramon Vinyes i a Puigcerdà guanya popularitat el pintor Pere Borrell del Caso. El polític Rafel Casanova és el personatge més notori a Moià.

Metodologia

L'eina ha estat creada utilitzant dades externes de la Viquipèdia i Wikipedia. Aquestes dades s’han processat per mostrar només una persona per a cada ubicació geogràfica única amb el rang de notorietat més alt. Per això en molts casos pot sorprendre que la persona que en un primer moment haguessis apostat que era la més coneguda d’un lloc concret no aparegui perquè n’hi ha una altra que ha destacat més. Just per perfilar la recerca i aconseguir un resultat més òptim, al mapa creat per Tjukanov podem seleccionar fins a tres tipus de variable: persona més notable en esports, al món cultural o quant a lideratge (polític o social).

Els noms més destacats a Catalunya i a l'Estat

Perfils del sector cultural i esportiu dominen el mapa de Catalunya. Els personatges més destacats són, d’una banda, dos pintors de fama mundial -Joan Miró, el més notable de Barcelona, i Salvador Dalí-, un arquitecte amb la mateixa rellevància internacional -Antoni Gaudí-; i per un altre, dos futbolistes del FC Barcelona, el santpedorenc Pep Guardiola i Carles Pujol.

També hi ha casos curiosos com que Raúl Tamudo sigui més destacat que el mediàtic polític d’ERC Gabriel Rufián a Santa Coloma de Gramenet . Que El Masnou és territori de Ricky Rubio i a Badalona lidera la figura de Xavier García Albiol, seguit per la cupaire Dolors Sabater. I que a Vilassar de Mar es continua recordant la figura d’Ernest Lluch.

Pel que fa al conjunt de l'Estat hi ha poques sorpreses amb la figura més destacada: és el pintor malagueny i creador del cubisme Pablo Picasso. Amb un primer zoom ens apareixen el dictador Francisco Franco i el pintor aragonès Francisco Goya. Si ens aproximem més, se’ns presenta un tercer pintor d’exposició internacional –Salvador Dalí- i la primera figura esportiva destacada al mapa és la de Rafa Nadal.

Però la característica més genial d’aquest Notable People és la d’anar viatjant i descobrint moltes més curiositats dels perfils més representatius del panorama global.