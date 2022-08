Patrulles dels Agents Rurals en col·laboració amb altres cossos de seguretat vigilen aquest dissabte que ningú entri als vuit espais naturals que s'han tancat amb l'activació del nivell 3 del pla Alfa per l'elevat risc d'incendi. A Montserrat, patrulles nocturnes han informat els que havien pujat a observar els Perseids que a partir de mitjanit els accessos al parc natural quedarien tancats i han desallotjat algunes persones que volien dormir a la zona de les Ermites. El cap de l'Àrea Bàsica de la Catalunya Central dels Agents Rurals, Jordi Carraco, demana "prudència" en el que és el segon dispositiu més important de l'estiu. La previsió és que sigui un episodi "molt intens" de calor, amb risc "extrem" d'incendi, però "relativament curt".

Es preveuen altes temperatures, al voltant dels 40ºC, i humitats relatives baixes al litoral i prelitoral de Barcelona, Tarragona i Terres de l’Ebre, així com tempestes seques a aquesta mateixa zona aquest dissabte al vespre i diumenge a la matinada. La situació de temperatures altes i humitats relatives baixes es mantindrà al llarg de diumenge. L'episodi tindrà el seu punt àlgid al llarg del dissabte i durarà fins diumenge.

Els Agents Rurals indiquen que el 90% dels incendis forestals són conseqüència de l'activitat humana, per imprudències, accidents o, fins i tot, intencionats i recorden que està totalment prohibit fer foc de qualsevol mena, en zones forestals i al seu entorn, així com llençar burilles des del vehicle.

Avisos de perill per calor extensa i tempestes locals

El Servei Meteorològic de Catalunya té activat un avís de situació meteorològica de perill per calor amb una afectació extensa al territori aquest dissabte. Aquest divendres ja va ser el dia més calorós del que portem d'estiu en alguns sectors del prelitoral i de la Catalunya Central, amb més de 42 ºC al Priorat i a la Ribera d'Ebre i 43,6 ºC a Vinebre, informa el Meteocat.

Paral·lement, hi ha activat un avís per situació de perill per intensitat de pluja, en aquest cas amb afectació local a les comarques del nord-est de Catalunya. El Meteocat preveu que en alguns llocs els xàfecs puguin anar acompanyats de tempesta, pedra i ratxes fortes de vent.