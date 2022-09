Eloi Hernàndez, alcalde de Fonollosa per ERC: «Cal arribar a acords per ser més forts»

L’alcalde de Fonollosa i president del Consell Comarcal del Bages, Eloi Hernàndez (ERC), considera que les tensions entre el sector independentista tindran una «transcendència mínima en l’àmbit local, on sovint els pactes entre partits van més enllà dels colors polítics».

«Els moviments tàctics del Govern català no necessàriament han d’afectar les institucions locals», comenta. Tot i que afegeix que «cal buscar la bona sintonia entre partits per avançar tant a escala municipal com nacional». D’aquesta forma és partidari d’arribar a un consens entre partits independentistes «perquè junts som més forts».