Feliu es «referma» en el manifest de la Diada crític amb els partits

La presidenta de l’ANC, Dolors Feliu, va dir ahir que l’entitat està «totalment refermada» en el manifest amb motiu de la Diada que critica els partits però va negar que sigui una manifestació contra ERC. En una entrevista a Els Matins de TV3, Feliu va explicar que es tracta d’un retret a «l’autonomisme immobilista». Per la seva banda, també en la mateixa entrevista, el president d’Òmnium, Xavier Antich, va dir que no comparteix amb l’ANC que els partits s’hagin acomodat a les institucions però va afegir que no en farà «cavall de batalla». Antich va posar l’accent en el fet que hi hagi alineació amb l’ANC en les coses importants. Les dues entitats coincideixen que cal un «nou cicle» per avançar cap a la independència.

Feliu admet que no li agrada la «polèmica» generada després que Pere Aragonès i els consellers d’ERC hagin anunciat que no aniran a la manifestació. Segons va dir, la polèmica s’ha magnificat i «s’ha fet un espiral». «Plantegem la Diada com sempre, crítica amb els partits i el Govern perquè entenem que hi ha d’haver un projecte independentista molt més clar», va argumentar. Després que el president Aragonès hagi situat primer la negociació per la desjudicialització i hagi deixat l’autodeterminació per a més endavant, Feliu li va replicar que la manifestació també és una crítica al fet que es deixi la independència per «més enllà». Per la seva banda, Antich creu que el cicle actual dels últims cinc anys «ja no dona més de si» i ha acabat generant desànim i desmobilització per l’absència d’una estratègia compartida.