Jordi Trapé, regidor de Fem Manresa a l’Ajuntament i membre de la CUP: «Pactar amb l’Estat és una recepta antiga que ja van provar i va resultar estèril»

Regidor de Fem Manresa i membre de la CUP, Jordi Trapé diu que pactar amb l’Estat és una recepta antiga que no serveix.

Com valoraria el moment del moviment independentista?

No està en el seu millor moment. Però si agafem perspectiva històrica, de passar a ser un 10 % fa 20 anys ara som un moviment hegemònic que conserva majories al Parlament i a moltes institucions. Actualment som en una fase de replegament. Al final, la repressió per part de l’Estat espanyol ha fet el seu efecte. El 2017 era un moviment guanyador que anava sempre a l’atac. Ara estem replegats i a la defensiva, i així és difícil avançar cap a l’objectiu.

D’unitat, n’hi ha hagut mai?

En moments clau, sobretot quan hi havia mobilitzacions massives, no hi ha hagut tanta unitat pel que fa a partits però sí d’estratègia, que és el que cal per avançar. Hi ha dues claus no només per avançar sinó que és l’única manera de fer alguna cosa: les mobilitzacions massives i la unitat estratègica.

La unitat és imprescindible, doncs?

És important. El problema és que ara mateix tenim dues estratègies molt diferenciades. Una via de pacte amb l’Estat i una que no. La del pacte amb l’Estat ja l’havien provat abans altres forces i va resultar totalment estèril. No crec que en treguin res. Ja sabem qui tenim al davant i no cal provar receptes antigues. Actualment estant fent de crossa del Govern espanyol i ha comportat una desmobilització important i un sentiment de frustració.

Després de la Diada, què creu que passarà?

A mi el que em preocupa són certes actituds. Hi ha un punt que no es pot anar a confrontar aquelles organitzacions que persegueixen el nostre mateix objectiu. Tinc clar que com a CUP s’hi ha d’anar, i si et xiulen, que et xiulin. Per poder avançar cal fer autocrítica. El post Diada segurament serà exactament el mateix que els últims mesos. Si no hi ha un canvi de rumb estratègic de l’independentisme tindrem exactament el mateix: menys mobilització, menys presència al carrer i com més anem cap aquí més alta és la possibilitat de derrota.

La CUP és ara més propera a Junts?

Que tinguem certes reticències compartides tampoc no vol dir que estiguem més a prop d’uns que dels altres. Cal recordar que Junts és al Govern. Amb el tema de la taula de diàleg sí que som més a prop de Junts que d’Esquerra, però amb temes socials tenim les nostres reticències.

Les municipals mesuraran les forces de cadascú?

Cada elecció és un pols de com està cadascun dels partits i el seu momentum. Però parlant en clau independentista, si els dos actors principals quant a representació són als antípodes i no hi ha canvis, continuarem tenint el mateix problema.