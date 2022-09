Laura Borràs exigeix que hi hagi unitat dels partits entorn de la independència

La que ha estat presidenta del Parlament de Catalunya, la barcelonina amb lligams familiars igualadins Laura Borràs, va ser l’encarregada de fer la intervenció central en l’acte oficial de la Diada a la capital de l’Anoia. Borràs, que com sempre que visita Igualada mostra el seu afecte a la ciutat, va demanar als partits polítics independentistes que actuïn en el tema del futur del país amb una unitat d’acció. L’acte institucional va tenir lloc a l’Ateneu Igualadí, i després la comitiva es va traslladar, com és habitual, fins a la plaça de l’Ajuntament. La sala estrenava nova il·luminació de sala.

Després de la intervenció de Borràs, l’alcalde Marc Castells, un home que s’havia incorporat al PDeCAT, una formació que no té la independència del país en el seu full de ruta, va afirmar que «la història ens demostra, com ha dit Laura Borràs, que només units aconseguirem la força per fer del nostre país, un país lliure». Al mateix temps, destacava el discurs «amarat de patriotisme i passió» de Borràs.

D’altra banda, el vicepresident del Govern i conseller de Polítiques Digitals i Territori, Jordi Puigneró, havia dit al matí a l’agència ACN que sempre se sentirà «còmode» en qualsevol manifestació «que sigui per fer avançar el país nacionalment». «Els que estem en primera línia hem d’estar disposats a encaixar crítiques o algun xiulet. Per això estem en aquesta responsabilitat», ha afegit després que el president de la Generalitat, Pere Aragonès, i els consellers d’ERC hagin anunciat que no aniran a la manifestació de l’ANC amb motiu de la Diada. Puigneró no interpreta el manifest de l’Assemblea com una crítica i coincideix amb l’expresidenta del Parlament Carme Forcadell que cal posar «data límit» a la taula de diàleg. Per al vicepresident Puigneró, l’important és que la Diada sigui, una vegada més, un acte festiu i commemoratiu en pro de la unitat de l’independentisme per fer avançar el país. I va assenyalar que «no es pot prescindir» de la mobilització al carrer. «Els catalans tenim poques eines per poder avançar cap a la independència. No podem prescindir de cap d’elles».