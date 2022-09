Lluïsa Tulleuda, coordinadora de Junts Manresa: «L’ideal seria remar en el mateix sentit, en línia recta cap a la independència»

La coordinadora de Junts a Manresa, Lluïsa Tulleuda, afirma que el mandat de l’1-O és «molt clar: independència sí o sí». Creu, però, que sovint es confon debat amb crítica, i admet que l’ambient està enrarit.

Com creu que està actualment el moviment independentista?

La visió general és que està tot mol enrarit i són moments xocants per a la societat. Personalment crec que vivim una època de crisi, ja no només econòmica sinó de valors, de maneres de fer... i en aquests moments de canvis hi ha més crispació. Jo tinc fe en el moviment independentista i crec que, malgrat les diferències, l’aconseguirem. Quan, com i de quina manera? Això és el que s’ha de veure. En el nostre cas som clars: independència sí o sí. És el mandat de l’1-O. L’ideal seria que tots poguéssim remar en el mateix sentit. En línia recta fins arribar a la meta que digui independència.

Creu que mai hi ha hagut unitat dins el món sobiranista?

Jo crec que n’hi havia. Els independentistes hi són. El que passa és que amb els fets tan greus que hi ha hagut, que no han sigut pas menors sinó molt greus, han sorgit discrepàncies. Jo no vinc del món polític i mai no havia estat afiliada a cap partit fins ara. L’1-O, per a mi, va ser un xoc. Però estic convençuda que la unitat hi ha sigut i que si rasquem hi serà.

Què s’imagina que passarà després de la Diada?

La Diada no ha sigut mai dels partits. És la gent qui ho mou tot. És del poble, dels ciutadans. No ha de ser contra els partits, però sí crítica amb els partits. En l’àmbit polític a finals de mes hi haurà el debat de política general, i suposo que haurem d’estar amatents. A partir d’aquí suposo que es veurà els camins que s’han d’emprendre. En el nostre cas, com a Junts, a partir de l’anàlisi de com està funcionant el pacte amb Esquerra, es prendran les decisions que es creguin. Les bases decidiran si s’ha de sortir o no del Govern.

Les municipals del maig vinent definiran el mapa polític i les forces de cadascú?

Hi ha el debat nacional, però a les municipals hi entra molt el contacte amb la gent a part dels partits que hi puguin haver. Compten molt les persones. És evident que si predomina més un verd que un groc et dona més empenta per a unes generals, i que com més municipis pugui assolir Junts, més força pots tenir. A Junts hi ha posicions molt diverses, però es va trobar un consens en un exercici d’honestedat i humilitat per part de tots. A vegades es tendeix a confondre els debats amb crítiques, amb divergències inabastables. I no. Són debats per buscar el punt comú per poder tirar endavant.