Montserrat Playà, alcaldessa de Mura per JxM: «Els pactes han de ser coherents»

«La realitat dels pobles és que es treballa conjuntament amb tots els partits», explica l’alcaldessa de Mura, Montserrat Playà (JxM). Per aquest motiu, destaca que les desavinences que poden existir al Govern «a vegades no es noten en els municipis, tot i que si poden ser determinants en les ciutats més grans».

Alhora, Playà posa l’accent en la necessitat d’establir «pactes coherents per tal de treballar per uns mateixos objectius, siguin qüestions locals o de país». En aquest sentit, apunta que, «quan els partits adopten visions diferents sobre com aconseguir la independència, costa més avançar».