El PSC a Manresa torna a reclamar que la senyera presideixi l’acte de la Diada

En l’actual context polític i social és més necessari que mai poder celebrar de forma inclusiva actes com el de la Diada, i que sigui presidit per l’estelada exclou una part considerable de la ciutadania. Són declaracions del portaveu del Grup Municipal Socialista a l’Ajuntament de Manresa i alcaldable pel PSC, Anjo Valentí.

A principis d’aquest mes Valentí va enviar una carta a l’alcalde, Marc Aloy, sol·licitant que es restaurés la bandera oficial de Catalunya, la senyera, en actes com el de la Diada institucional que se celebrarà demà a Manresa, que serà presidit per l’estelada. Seria un gest de «voluntat d’inclusió i entesa política» que permetria celebrar, a més a més, una «Diada més participativa i per a tots els manresans i manresanes», al marge «de qualsevol ideologia». La proposta no va ser acceptada, i això «afavoreix la divisió» entre manresans», en opinió de Valentí. L’acte institucional de la Diada serà presidit per l’estelada per un acord de ple que es va prendre el 18 de juliol del 2013.