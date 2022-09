Cardona reclama més unitat per recuperar el que es va perdre el 1714

Diada i festa major. Cardona no s’està de res. L’últim bastió que va caure de la Guerra de Successió va recordar ahir al migdia, vigília de la Diada, els combatents en un acte que va servir també per traspassar al col·lectiu Memorial 1714 l’anomenada flama de la resistència que l’Ajuntament custodia els 365 dies de l’any per encendre-la al vespre al Fossar de les Moreres de Barcelona. La flama també va viatjar cap a Sant Hilari Sacalm, on va néixer el general Josep Moragues, un dels defensors de Barcelona. A l’acte, l’alcalde de Cardona, Ferran Estruch, va instar tothom a treballar, construir i sumar «per recuperar en el futur allò que vam perdre el 1714».

L’acte, ple de simbolisme, es va iniciar al vestíbul de l’Ajuntament on Estruch va rebre els convidats a la cerimònia: la delegada del Govern a la Catalunya central, Rosa Vestit; l’alcalde de Sant Hilari Sacalm, Joan Ramon Veciana, i els representants del Memorial 1714, a més a més d’una nombrosa representació de la delegació de la Generalitat de Catalunya a les comarques centrals. Amb la plaça de bous parada davant l’Ajuntament, enmig d’un ambient festiu i amb la presència de representants de la Coronela de Barcelona -milícia que va defensar la ciutat durant el setge del 1714- Estruch va encendre la flama de la resistència i tota la comitiva es va dirigir cap al monument de l’Onze de Setembre, en un dels extrems de la plaça de la Fira. Els membres de la Coronela, amb vestit, banderes i armes de l’època, van invocar santa Eulàlia per «glorificar la terra i la pàtria» amb crits de «visca Catalunya lliure». Encesa del peveter Ja al monument es va encendre el peveter. Estruch, d’Esquerra, va assegurar que és important recordar el passat. «No per nostàlgia, sinó per entendre i reivindicar el present i el futur». Un present, va dir, ple de dificultats, enmig d’una crisi econòmica i en un «moment nacional complicat i de desorientació». Va instar tots els actors del sobiranisme a treballar junts i a «reivindicar més que mai allò que som i sobretot allò que volem ser: independents i un país just i millor per a tots i totes». Vots i no pas bales A l’acte també hi va intervenir Salvador Bonada en nom del col·lectiu Memorial 1714, que va fer un parlament combatiu. Va assegurar que no són les lleis «el que ens fa lliures, sinó la llibertat mateixa». Va reivindicar l’esperit de l’1 d’octubre del 2017, quan «vam presentar batalla contra un enemic no amb bales, sinó amb vots», i va afirmar que «per a un català, cap guerra s’acaba fins que no es guanya». A partir d’aquí la comitiva es va desplaçar fins al baluard de Sant Llorenç del castell de Cardona, que va capitular un 18 de setembre del 1714, un cop derrotada Barcelona. L’alumna de l’institut Sant Ramon Clara Sunyer va llegir el fragment dels discurs pronunciat pel polític manresà Leonci Soler i March a la inauguració dels Jocs Florals que es van celebrar a Cardona el 1914 amb motiu del segon centenari de la capitulació, en el qual recorda que «el vostre castell no fou vençut, fou ofrena que d’ell féreu a la lleialtat catalana. Aquest és, cardonins, vostre major títol de glòria». Es va fer una ofrena floral en record dels combatents cardonins i catalans durant la Guerra de Successió.