Josep Emili Puig, coordinador de l’ANC al Bages i al Moianès: «Tenim la tasca de reclamar accions polítiques que ens permetin anar endavant»

El coordinador de l’ANC al Bages i al Moianès, Josep Emili Puig, destaca la importància de mobilitzar-se per reclamar accions polítiques que permetin avançar en el camí per aconseguir la independència, amb l’objectiu de superar la frustració i encarar el futur amb noves expectatives.

De quina forma descriuria l’estat actual en què es troba l’independentisme?

Són molts els qualificatius negatius que es poden dir, com ara desencís, cansament, frustració amb la gestió política... En aquest sentit, sabem que no serem els dos milions que vam ser en la manifestació de l’Onze de Setembre de l’any 2017, però esperem ser més que l’any passat i, en tot cas, la Diada és un fet puntual. El més important és que els que són independentistes ho continuen sent; per tant, cal buscar nous reptes.

A què atribueix el desencís actual de la ciutadania?

En bona part, respon a la sensació que durant el referèndum de l’1 d’octubre s’hauria pogut fer un pas endavant que no es va arribar a consolidar. A més a més, tampoc no hi ajuden les constants discrepàncies entre partits i les incongruències en el camí per avançar cap a la independència. Hi ha aspectes externs que també poden haver afectat el moviment, com ara la pandèmia, però majoritàriament són factors interns els que expliquen el desànim de la població.

La crítica a la gestió política serà un dels eixos de la Diada?

El nostre objectiu és donar un aire encoratjador a la Diada, malgrat les desavinences entre els partits i amb l’esperança que se superin aquestes diferències, perquè som plenament conscients que la independència només l’aconseguirem amb la suma dels partits, les entitats i les institucions.

Malgrat la crida a la unitat, una part de l’independentisme no s’ha sentit cridada a participar-hi.

El nostre paper és reclamar accions polítiques que permetin avançar en el procés per esdevenir independents i que evitin la submissió a l’Estat espanyol. En aquest sentit, si hi ha sectors de l’independentisme que se senten assenyalats i decideixen no participar-hi, deu ser per les contradiccions internes.

Quines són les accions que considera que avancen en contra de l’objectiu de la independència?

Bé, l’ANC ja ha mostrat la seva disconformitat amb estratègies com la taula de diàleg, que no porta enlloc, tenint en compte que l’autodeterminació no és un tema que es pugui posar sobre la taula. Del que sí que som partidaris és de la taula de diàleg entre els mateixos partits independentistes, ja que cal posar-se d’acord, superar les diferències, per culminar el procés.

Quin és el primer pas per aconseguir aquesta unitat entre partits?

Si aquest diumenge la ciutadania acudís en massa a la manifestació, estic convençut que canviarien les coses al Govern. Davant la falta d’una estratègia clara, cal sortir al carrer per reclamar un canvi en les dinàmiques dels partits. Per aquest motiu, el lema de la manifestació d’aquest any és: Tornem-hi per vèncer. Tornem a mobilitzar-nos, però, no per celebrar una Diada més, sinó per avançar cap a la independència.