L’Aplec de Castellvell posa el focus en la lluita contra l’extrema dreta

L’Aplec Independentista del Castellvell d’enguany, que celebra la 32a edició, es va centrar en el combat envers l’extrema dreta, amb la presentació del llibre Guia pràctica contra l’extrema dreta.

Es va escollir aquest enfocament perquè: «És un tema que ens preocupa i que ha afectat Solsona el darrer any. Donem suport a les 3 persones encausades per haver participat en les protestes contra els intents de VOX de venir a Solsona» apunten des del Casal Popular la Fura, una de les entitats organitzadores. Per fer front a les despeses judicials s’han posat a la venda samarretes amb la inscripció Solsonès Antifeixista.

El col·loqui va ser protagonitzat per Jordina Arnau, coautora de la publicació, i Ixeya Quesada, membre del col·lectiu LGTBIQ+ Colors de Ponent. En el llibre es recullen entrevistes a especialistes d’extrema dreta. Durant el debat es va posar èmfasi que el feixisme és present més enllà de les institucions. També es va aprofundir en la importància de la coalició social per fer-hi front. Quesada ha posat de manifest la generació d’odi que potencia l’extrema dreta amb exemples concrets viscuts a l’associació.

Durant l’acte també es va commemorar l’Any Fuster, atès que enguany en fa 100 del seu naixement. Per reivindicar-lo, es va llegir un fragment del llibre Ara o mai. A l’acte, hi va assistir un centenar de persones. La majoria va pujar al castell a peu, seguint el ritme d’una banda solsonina per fer l’estesa de l’estelada al final del camí.

Per commemorar la Diada també es va organitzar un vermut antirepresiu al Casal Popular la Fura. A més, a les nou del vespre es va dur a terme l’acte institucional de la Diada Nacional de Catalunya a Solsona a la plaça de Ramon Llumà.