Òmnium fa una crida a combatre el desànim en l’Acte Cívic per la Llibertat

Contra el desànim i la desil·lusió, acció, compromís i lluita per guanyar. Va ser el missatge final de l’Acte Cívic per la Llibertat organitzat per Òmnium Bages-Moianès que es va celebrar ahir al vespre a la plaça Major de Manresa per la Diada. Sense Marxa de Torxes per les desavinences polítiques dins el món sobiranista, Òmnium va assumir l’organització d’un acte al qual van assistir un centenar llarg de persones.

L’escenari era sobri però feia efecte. Una estelada a un cantó, un faristol amb el rètol dels 50 anys d’Òmnium i tres micros. Al darrere, la gran estelada que penja del balcó central de la façana de l’Ajuntament -ahir amb tan sols la senyera onejant a la teulada- i l’estelada gegant que cada any es desplega a la façana del Toni’s i que va ser rebuda amb els tradicionals aplaudiments.

Un cicle que s’ha esgotat

Va ser la presidenta d’Òmnium Bages-Moianès, Anna Vilajosana, l’encarregada de cloure els parlaments. Acompanyada pels membres de la junta d’Òmnium a Manresa i amb el seu to pausat i clar, Vilajosana va assegurar que cal iniciar un nou cicle «sense renunciar a res» partint de la responsabilitat de cadascú perquè el projecte sobiranista i independentista «depèn de tots».

«Les queixes no fan avançar», va dir, i cal tenir clar que «l’adversari és l’Estat espanyol». Després d’assegurar que cal autocrítica «per veure què podem fer més bé», Vilajosana va manifestar que «ningú no té tota la raó» i que les diferències enriqueixen més que no pas empobreixen. «Amb unitat, transversalitat i estratègies compartides, el nostre poder és insòlit», va manifestar.

Amb referència a la unitat va assegurar que «no és fàcil ser aquí. Segurament era més senzill els anys 2012, 2013, 2014 o el 2017. El moment àlgid de les mobilitzacions. Però hi ha pòsit. No som on volíem però tampoc no hem tornat on érem».

Representació política

Poca representació política hi havia a l’acte, interromput en diverses ocasions amb crits d’independència. Entre el públic hi havia l’alcalde de Manresa, Marc Aloy, acompanyat de dirigents locals d’Esquerra. També el regidor de Junts, Josep Gili.

Prèviament, el president de la Fundació Cultura i Teatre dels Carlins, Josep Soler, va llegir el manifest de l’Acte Cívic per la Llibertat. Al text s’afirma que «en aquesta data no recordem una derrota històrica, sinó el començament de la recuperació nacional de la catalanitat, la màxima expressió de la qual va ser el referèndum de l’1 d’octubre del 2017». Va afirmar que «seguim mantenint el mateix afany: assolir la independència de la nació catalana».

Supervivència nacional

El manifest assegura que «no podem acceptar com a definitives les limitacions d’una autonomia» i reclama una unitat que ha «d’englobar també l’objectiu d’aconseguir una societat més justa i la protecció sense fissures d’elements essencials de la catalanitat com la llengua catalana». Soler va llegir que «avui l’independentisme pot estar desanimat o poc mobilitzat, però cap independentista ha deixat de ser-ho ni s’ha passat al bàndol contrari. Cal reaccionar, doncs, no pas per interessos electorals sinó per assegurar la supervivència nacional».

Per això, va acabar dient, «aquesta diada ha de marcar més que mai l’inici d’una nova etapa. Hem de mirar endavant, reactivar-nos i tornar a la mobilització». Dotze entitats es van adherir al manifest.

A l’acte també hi van intervenir la colla castellera Tirallongues, que va alçar un aplaudit pilar de quatre. La coral Refilets va cantar Els segadors, i es va acabar amb peces del duet Duònia.