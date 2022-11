El llentiscle és un arbust que es troba als boscos de la Catalunya Central i s’ha convertit des de fa temps en un negoci il·legal. Grups de recol·lectors entren en terrenys, poden els llentiscles i se’ls emporten a manats.

Sovint els recol·lectors són estrangers en situació irregular i a qui fan treballar de forma precària. En canvi, l’arbust serveix per alimentar empreses d’Europa, que són les que n’obtenen el veritable benefici. Es tracta d’una planta silvestre amb un alt valor decoratiu i és molt preuat a diversos països.

Cossos policials dedicats al medi ambient (Agents Rurals, Seprona de la Guàrdia Civil, Policies Locals) van al darrere d’aquests grups que no tenen cap tipus d’empara legal.

Els sectors afectats demanaven una regulació davant la situació de la recol·lecció de llentiscle i ara el departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural per acabar amb el furt està a punt d’enllestir una nova normativa. Vol regular la recol·lecció professional i comercialització del llentiscle.

L’objectiu de la norma és evitar l’extracció massiva i descontrolada d’aquesta planta. Alhora, vol contribuir a fer aflorar aquesta activitat i identificar els seus actors per donar transparència a aquest mercat i disposar de dades per fer-ne una planificació i seguiment arreu del territori. I és que actualment, no se sap qui hi ha darrere de la recol·lecció i la policia fins i tot sospita que hi ha màfies que s’aprofiten dels recol·lectors a qui paguen molts pocs diners i en canvi, ells s’enriqueixen.

La nova normativa, segons la Generalitat, es va presentar a finals de l’any passat davant d’entitats i organitzacions agràries, professionals del sector, propietaris públics i privats i empreses del sector forestal perquè també facin les seves aportacions i estava previst que es comencés a implantar a finals d’any. Però segons el departament d’Acció Climàtica, en aquests moments s’està tramitant. Concretament, s’estan fent les memòries. En principi,el Govern preveu aprovar a finals d’any la nova normativa.

La nova normativa actuarà en l’àmbit tant de la recol·lecció com de la comercialització i ha de contribuir a professionalitzar el sector. Alhora també ha de permetre a la propietat forestal disposar d’"un marc jurídic clar" per aprofitar de manera sostenible i planificada aquest recurs, que té un elevat valor en el mercat de la planta ornamental.

La normativa preveu la creació d’un registre d’operadors habilitats, que inclourà tant els recol·lectors com les persones que el comercialitzen, amb l’objectiu de garantir la traçabilitat de la planta i s’establiran criteris tècnics que garantiran que l’aprofitament es fa «de manera correcta i legal amb l’autorització de la propietat».

L’incompliment de les condicions tècniques serà sancionable.