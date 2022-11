La tempesta de fa 40 anys

«L’aiguat va ser un gran desastre i el final per al tèxtil»

«Va ser un desastre. Va ser l’inici de la fi per a bona part de la indústria de les colònies. I també de les mines. Algunes es van inundar. Extreien el carbó de galeries que estaven per sota del nivell del riu». Rosa Serra, historiadora, una de les grans expertes del país en història industrial i veïna de cal Pons, a Puig-reig, recorda els efectes devastadors de l’aiguat que va caure aquell 7 de novembre i, vist amb les perspectives dels anys passat l’assenyala com aquest punt i final per a bona part de la indústria tèxtil.

La filatura ja no s’havia recuperat de la crisi dels anys 60. Havien aparegut competidors en el mercat que havien provocat el tancament progressiu d’aquestes empreses en la dècada dels 60 i principis dels 70. El tèxtil, en general, estava tocat, però encara hi havia força empreses que treballaven. Les inundacions per la crescuda del Llobregat van suposa un cop pràcticament definitiu per a moltes d’elles. El sector, entre el 1978 i 79 havia iniciat una segona crisi. I els que no havien caigut en la primera andanada econòmica, van caure en aquesta, segons explica Serra. «Van tancar moltes fàbriques de Cardona, Manresa i Sallent, a Cal Riera i a Cal Vida, i algunes com Can Sedó, a Esparreguera, havien reduït de manera molt important les plantilles», afegeix.

Destaca Rosa Serra que, a més a més, la riuada va malmetre l’ànima de les fàbriques, perquè en força casos va malmetre un element vital, la turbina, que es trobava sempre a nivell del riu per aprofitar els salts d’aigua del Llobregat i del Cardener. Hi va haver un gran esforç dels treballadors per netejar el fang que va quedar acumulat a les plantes inferiors i per tornar a fer anar la maquinària, els telers, d’aquestes indústries. Alguns es van recuperar.

Serra explica que hi va haver ajuts, compromisos que van adquirir els representants de la Generalitat (Jordi Pujol, per exemple, va visitar Súria) i del Govern de l’Estat (Alfonso Guerra, que havia de ser nomenat vicepresident del Govern de Felipe González, es va traslladar a Gironella). Van arribar diners a la zona, sobretot a les grans empreses. N’hi va haver per exemple, per Serra i Feliu, de l’Ametlla, que era propietat de la família de Narcís Serra i d’Antoni Serra Ramoneda, però tot i una revifada posterior a l’aiguat, la crisi industrial va fer inviable el projecte.

Llobregat amunt, l’aiguat també va fer molt mal. A la Pobla de Lillet hi va haver importants inundacions, a Guardiola de Berguedà, on s’uneixen el Llobregat i el Bastareny, també. A Guardiola va desaparèixer la Font dels Avellaners (i no s’ha recuperat) i diferents espais que hi havia a la vora del riu, com ara el camp de futbol. A Cercs, els danys també van ser molt importants, sobretot a la zona del pont de Rabentí, on coincideixen les aigües dels torrents de Peguera i les Garrigues.

Llobregat avall, el problema va ser tant o més gran. A Balsareny es van inundar vàries empreses, a Sallent van patir estralls les que hi havia instal·lades, ja rellogades, a les antigues naus de la Fàbrica Vella (allà on avui s’hi ha construït el nou teatre de Sallent i on properament s’hi ha de fer la nova residència de gent gran). Al Pont de Vilomara, a Sant Vicenç i a Castellbell i el Vilar, també hi va haver afectacions molt importants al sector industrial, sobretot en aquesta última població.

L’aiguat del 1982 ha deixat també records familiars a Rosa Serra. El neguit que va passar pels seus pares, que eren a Gironella, per exemple. Comenta Serra que a Gironella l’aiguat «va ser un drama». «El pont nou va desaparèixer, del vell, la riuada se’n va endur un petit trosset, i algunes cases van quedar inundades i destruïdes. L’aigua va arribar fins al local del Blat» i es va haver d’evacuar els avis de la residència.